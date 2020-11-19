Любов, сонце і покарання: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Бернгард Шлінк «Ольга»
З дитинства Ольга боролася й була сильною, адже була сиротою, яку бабуся виховувала в суворості, без тепла і ніжності, Але дівчинка навчилася щиро любити. У житті юної Ольги з’явився мрійник Герберт. Та закохані не можуть поєднати свої долі через соціальну нерівність. Крім того, Герберт – дослідник нових земель, тому часто й надовго вирушає в далекі подорожі, і щоразу Ольга терпляче чекає на свого судженого. Та одного разу чоловік їде в чергову небезпечну експедицію до Арктики. Від нього жодних звісток.
Тим часом до влади приходять представники Третього рейху, і для Ольги починаються нові випробування.
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Нікола Юн «Сонце також зірка»
Сімнадцятирічна Наташа не схожа на своїх однолітків. Скептик і затята реалістка, вона довіряє лише науці та фактам. Не вірить у призначення. І звісно ж, у таке безглуздя, як кохання з першого погляду. Вона вважає, що тільки дурні вірять у нього. Ось такі, наприклад, як Деніел. І треба ж було Наташі натрапити на цього романтичного телепня. Це що жарт Усесвіту? Вони ж наче небо і земля. Та що ж то між ними уже почало відбуватися? Японці називають це «передчуття любові». Коли двоє ще не закохані, але вже не можуть одне без одного.
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Фердинант фон Ширах «Покарання»
Чи завжди адвокат стовідсотково переконаний у невинуватості свого підзахисного? Важко сказати. Беручись за нову справу, ніколи не знаєш, хто перед тобою – жертва обставин чи вбивця. Жінка, що застрелила свого чоловіка. Мати, яка занапастила власну дитину. Чоловік,що систематично бив свою дружину. Є факти, докази та свідки на підтвердження злочину. І ви вже готові винести вирок. Проте не кваптеся передчасно звинувачувати й засуджувати. Навіть скривавлене знаряддя вбивства в руках людини ще не робить її вбивцею.