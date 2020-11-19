Любов, сонце і покарання: що кременчужанам почитати на вихідних

Бернгард Шлінк «Ольга»

З дитинства Ольга боролася й була сильною, адже була сиротою, яку бабуся виховувала в суворості, без тепла і ніжності, Але дівчинка навчилася щиро любити. У житті юної Ольги з’явився мрійник Герберт. Та закохані не можуть поєднати свої долі через соціальну нерівність. Крім того, Герберт – дослідник нових земель, тому часто й надовго вирушає в далекі подорожі, і щоразу Ольга терпляче чекає на свого судженого. Та одного разу чоловік їде в чергову небезпечну експедицію до Арктики. Від нього жодних звісток.

Тим часом до влади приходять представники Третього рейху, і для Ольги починаються нові випробування.