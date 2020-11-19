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Кременчук, Культура, Кременчуг

Любов, сонце і покарання: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 232

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Бернгард Шлінк «Ольга»

З дитинства Ольга боролася й була сильною, адже була сиротою, яку бабуся виховувала в суворості, без тепла і ніжності, Але дівчинка навчилася щиро любити. У житті юної Ольги з’явився мрійник Герберт. Та закохані не можуть поєднати свої долі через соціальну нерівність. Крім того, Герберт – дослідник нових земель, тому часто й надовго вирушає в далекі подорожі, і щоразу Ольга терпляче чекає на свого судженого. Та одного разу чоловік їде в чергову небезпечну експедицію до Арктики. Від нього жодних звісток.

Тим часом до влади приходять представники Третього рейху, і для Ольги починаються нові випробування.

Нікола Юн «Сонце також зірка»

Сімнадцятирічна Наташа не схожа на своїх однолітків. Скептик і затята реалістка, вона довіряє лише науці та фактам. Не вірить у призначення. І звісно ж, у таке безглуздя, як кохання з першого погляду. Вона вважає, що тільки дурні вірять у нього. Ось такі, наприклад, як Деніел. І треба ж було Наташі натрапити на цього романтичного телепня. Це що жарт Усесвіту? Вони ж наче небо і земля. Та що ж то між ними уже почало відбуватися? Японці називають це «передчуття любові». Коли двоє ще не закохані, але вже не можуть одне без одного.

  
 

Фердинант фон Ширах «Покарання»

Чи завжди адвокат стовідсотково переконаний у невинуватості свого підзахисного? Важко сказати. Беручись за нову справу, ніколи не знаєш, хто перед тобою – жертва обставин чи вбивця. Жінка, що застрелила свого чоловіка. Мати, яка занапастила власну дитину. Чоловік,що систематично бив свою дружину. Є факти, докази та свідки на підтвердження злочину. І ви вже готові винести вирок. Проте не кваптеся передчасно звинувачувати й засуджувати. Навіть скривавлене знаряддя вбивства в руках людини ще не робить її вбивцею.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
компанія «Інтера Люкс»
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