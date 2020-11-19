Ділянку траси від Лубнів до Полтави, яку ремонтували 7 років, відкрили для руху по обох смугах

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 452

На Полтавщині відкрили рух транспорту на 80 кілометрах автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський. Запуск руху по обох проїздах автодороги М-03 від Лубен до Полтави. Про це повідомили у фейсбуку Служба автомобільних доріг у Полтавській області та керівник Укравтодору Олексаандр Кубраков.

Над оновленням ділянки працювало три підрядні організації: Onur Group Ukraine, Альтком, РДС.

Роботи тривали в рамках співпраці України та Світового банку.

«Це один з проєктів-довгобудів, які нам вдалося «розморозити» і відновити роботи у 2020 році», - написав Олександр Кубраков.

Так, роботи велися 7 років, мінялися підрядники – і лише цьогоріч вдалося їх завершити.

«У цьому році відновлюємо майже 300 км дороги, ще 70 км – у планах на 2021 рік. Відрізок М-03 від Києва до Полтави стане пілотним проєктом у рамках Першої державно-приватної програми у дорожньому секторі України. Це означає, що її утриманням та розвитком буде займатися приватний інвестор», - повідомив Кубраков.