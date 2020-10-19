Чиї депутатські округи у Кременчуці «піддобрюють» грошима з бюджету напередодні виборів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 108

Депутати з'ясовували на комісії — але недоз'ясували, ТЪ вирішив їм допомогти. Нагадуємо виборцям: за тротуари, майданчики та інше мусимо дякувати, перш за все, собі, бо вони оплачені з наших податків

19 жовтня під час засідання депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності голова комісії Валерій Мірошніченко звернув увагу на питання сесії про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку. Зміни стосуються додаткового фінансування на спортивні майданчики та благоустрій. На спортивних майданчиках 287 кварталу влаштовують гумове покриття.





- Чиї це округи? - запитав голова комісії Валерій Мірошниченко.





Начальник управління економіки Микола Здойма про те, чиї округи, не відповів. (Але у проєкті рішення є перелік адрес, див. нижче).





Валерій Мірошниченко додав, що на його окрузі теж є встановлені два сучасні майданчики, проте діти не можуть ними користуватися, тому що замість покриття — щебінь та пісок.





- Вклали по півмільйона гривень, а діти задоволення не отримують і не можуть ними користуватися, - судячи з репліки Валерія Мірошниченка, його округу нічого не дісталося.





Він попросив управління економіки надати перелік майданчиків, які були встпановлені за 4 роки.

Депутат Валентина Головко заявила:

- Якщо є пиріг, то його треба ділити рівномірно на 42 шматочки, а не ділити на любимчиків!





Вона зауважила, що всі діти мають бути в рівних умовах (незалежно від того, на якому депутатському окрузі живуть).





То чиї ж то округи?

Ми взяли пункти, які вносяться додатково у Програму соціально-економічного розвитку або по яких збільшене фінансування (в умовах невиконаня бюджету і якраз перед виборами). Та подивилися за допомогою карти на сайті мерії, чиї ж то депутатські округи, які депутати за нимизакріплепні.



Два об'єкти — в кварталі 287 — округ депутата Олександра Роженка (фракція партії «Рідне місто») і кандидата в депутати від «Рідного міста»:

улаштування гумового покриття спортивного майданчика в районі житлового будинку №14 кварталу 287 в м.Кременчуці» – сума фінансування – 317,325 тис. грн;

улаштування гумового покриття дитячого спортивно-ігрового комплексу в районі житлового будинку №14 кварталу 287 в м. Кременчуці» – сума фінансування – 465,710 тис. грн.





Благоустрій територій — округ депутата Олександра Плескуна (фракція партії «Рідне місто») і кандидата в депутати від «Рідного міста»:

збільшується запланована сума фінансування для комплексного благоустрою території в районі житлових будинків № 40А та №42А по вул.Правобережній з 3984,277 тис. грн до 4 433 тис. грн;





Благоустрій території — округ депутата Олександра Яцини (був у фракції ЄС, наразі позафракційний після саморозпуску фракції ЄС), кандидат від партії «Батьківщина»:

збільшується запланована сума фінансування для комплексного благоустрою території в районі житлового будинку №29 по вул.Вадима Пугачова з 2 373,64 тис. грн до 2 643,379 тис. грн.





Капітальний ремонт тротуару — округ Олександра Головача (фракція партії «Батьківщина»), кандидат від «Батьківщини»:

збільшується запланована сума фінансування для капітального ремонту тротуару по вул. Ігоря Сердюка від вул. Небесної Сотні до вул. Лейтенанта Покладова з 800,000 тис. грн до 1 383,096 тис. грн.





Спортивний майданчик — округ Геннадія Іваняна (фракція ОПЗЖ), кандидат від ОПЗЖ:

встановлення сучасного мультифункціонального спортивного майданчика на території Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Кременчуцької міської ради Полтавської області по вул. Шкільній, 16 з 805 тис. грн до 1 060,497 тис. грн.





Додамо, що гроші на ці об'єкти були перерозподілені на минулій сесії міськради: тепер їх використання підкріплять Програмою.



Проте це неповний перелік того, що робиться ударним темпами якраз напередодні виборів. Нещодавно пресслужба мерії повідомила про ремонт внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Республіканський (округ депутата, голови бюджетної комісії Олександра Плескуна).





У цьому ж повідомленні йшлося про ремонт на просп. Лесі Українки (в районі зуп. Керченська) — це округ Андрія Макарова (фракція партії «Поруч»), кандидат від партії «За майбутнє». При цьому гроші на цей тротуар депутат попросив зовсім нещодавно — і раптово їх знайшли.







Також облаштували тротуар біля ліцею №25 (округ депутата Олександра Яцини). Також комунальник виклали фотозвіт про благоустрій Гвардійської (це на цьому ж окрузі).













Нещодавно департамент ЖКГ повідомив про «нашестя комунальників» на вулиці Республіканській, в районі будинку 77 (округ депутата Олександра Плескуна), а також на вулиці Генерала Манагарова, 1, 11, 13, пров. Зірковому, 5 (округ депутата з фракції «Поруч» Зінаїди Проценко, яка балотується у списку «За майбутнє».







Та найбільше, за нашими спостереженнями, грошенят з бюджету перепало останнім часом на округ депутата Дениса Терещенка — ми писали, як фірма цього ж депутата облашовує безліч об'єктів на окрузі, а останнім часом ще й взялася за індивідуальне опалення у квартирах мешканців Ревівки.













Нагадаємо мешканцям, що всі ці блага - не особисті досягнення депутатів, а результат того, як вони ділили міський бюджет - тобто наші з вами гроші. Усі ремонти оплачені з наших кишень, бо ми наповнюємо цей бюджет як платники податків. Тож дякуємо за благоустрій, перш за все, собі.