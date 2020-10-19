Чиї депутатські округи у Кременчуці «піддобрюють» грошима з бюджету напередодні виборів

Депутати з'ясовували на комісії — але недоз'ясували, ТЪ вирішив їм допомогти. Нагадуємо виборцям: за тротуари, майданчики та інше мусимо дякувати, перш за все, собі, бо вони оплачені з наших податків
19 жовтня під час засідання депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності голова комісії Валерій Мірошніченко звернув увагу на питання сесії про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку. Зміни стосуються додаткового фінансування на спортивні майданчики та благоустрій. На спортивних майданчиках 287 кварталу влаштовують гумове покриття.
Начальник управління економіки Микола Здойма про те, чиї округи, не відповів. (Але у проєкті рішення є перелік адрес, див. нижче).
Валерій Мірошниченко додав, що на його окрузі теж є встановлені два сучасні майданчики, проте діти не можуть ними користуватися, тому що замість покриття — щебінь та пісок.
- Вклали по півмільйона гривень, а діти задоволення не отримують і не можуть ними користуватися, - судячи з репліки Валерія Мірошниченка, його округу нічого не дісталося.
Він попросив управління економіки надати перелік майданчиків, які були встпановлені за 4 роки.
Депутат Валентина Головко заявила:
- Якщо є пиріг, то його треба ділити рівномірно на 42 шматочки, а не ділити на любимчиків!
Вона зауважила, що всі діти мають бути в рівних умовах (незалежно від того, на якому депутатському окрузі живуть).
Ми взяли пункти, які вносяться додатково у Програму соціально-економічного розвитку або по яких збільшене фінансування (в умовах невиконаня бюджету і якраз перед виборами). Та подивилися за допомогою карти на сайті мерії, чиї ж то депутатські округи, які депутати за нимизакріплепні.
Два об'єкти — в кварталі 287 — округ депутата Олександра Роженка (фракція партії «Рідне місто») і кандидата в депутати від «Рідного міста»:
Благоустрій територій — округ депутата Олександра Плескуна (фракція партії «Рідне місто») і кандидата в депутати від «Рідного міста»:
Благоустрій території — округ депутата Олександра Яцини (був у фракції ЄС, наразі позафракційний після саморозпуску фракції ЄС), кандидат від партії «Батьківщина»:
Капітальний ремонт тротуару — округ Олександра Головача (фракція партії «Батьківщина»), кандидат від «Батьківщини»:
Спортивний майданчик — округ Геннадія Іваняна (фракція ОПЗЖ), кандидат від ОПЗЖ:
Додамо, що гроші на ці об'єкти були перерозподілені на минулій сесії міськради: тепер їх використання підкріплять Програмою.
Проте це неповний перелік того, що робиться ударним темпами якраз напередодні виборів. Нещодавно пресслужба мерії повідомила про ремонт внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Республіканський (округ депутата, голови бюджетної комісії Олександра Плескуна).
У цьому ж повідомленні йшлося про ремонт на просп. Лесі Українки (в районі зуп. Керченська) — це округ Андрія Макарова (фракція партії «Поруч»), кандидат від партії «За майбутнє». При цьому гроші на цей тротуар депутат попросив зовсім нещодавно — і раптово їх знайшли.
Також облаштували тротуар біля ліцею №25 (округ депутата Олександра Яцини). Також комунальник виклали фотозвіт про благоустрій Гвардійської (це на цьому ж окрузі).
Нещодавно департамент ЖКГ повідомив про «нашестя комунальників» на вулиці Республіканській, в районі будинку 77 (округ депутата Олександра Плескуна), а також на вулиці Генерала Манагарова, 1, 11, 13, пров. Зірковому, 5 (округ депутата з фракції «Поруч» Зінаїди Проценко, яка балотується у списку «За майбутнє».
Та найбільше, за нашими спостереженнями, грошенят з бюджету перепало останнім часом на округ депутата Дениса Терещенка — ми писали, як фірма цього ж депутата облашовує безліч об'єктів на окрузі, а останнім часом ще й взялася за індивідуальне опалення у квартирах мешканців Ревівки.
Нагадаємо мешканцям, що всі ці блага - не особисті досягнення депутатів, а результат того, як вони ділили міський бюджет - тобто наші з вами гроші. Усі ремонти оплачені з наших кишень, бо ми наповнюємо цей бюджет як платники податків. Тож дякуємо за благоустрій, перш за все, собі.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.