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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у гаражі згоріла автівка

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 436

 

Пожежа сталася у Гадячі

19 жовтня о 7.17 на «101» повідомили про пожежу, що виникла в приватному гаражі на вулиці Гагаріна в місті Гадячі. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.


Пожежу локалізували о 7.43, а о 9.00 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.


Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 24 квадратних метрів та автомобіль Renault Trafic. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовані гаражі.


Причину пожежі встановлюють фахівці.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: Пожежа гараж машина
компанія «Інтера Люкс»

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