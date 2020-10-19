На Полтавщині у гаражі згоріла автівка

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19 жовтня о 7.17 на «101» повідомили про пожежу, що виникла в приватному гаражі на вулиці Гагаріна в місті Гадячі. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.





Пожежу локалізували о 7.43, а о 9.00 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.





Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 24 квадратних метрів та автомобіль Renault Trafic. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовані гаражі.





Причину пожежі встановлюють фахівці.