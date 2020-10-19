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Де й о котрій 20 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 559

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

20 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • просп. Полтавський, 221-237 
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-67 
  • вул. Марка Вовчка, 1-28.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177 
  • вул. Залізнична, 19-51 
  • вул. Чкалова, 140-142 
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Чорноморська, 15-64 
  • вул. Гайдамацька, 11-46 
  • вул. Космонавтів, 39-76 
  • вул. Кавалерійська, 8-49 
  • вул. Василя Стуса, 32-64 
  • пров. Чигиринський, 1-17 
  • пров. Бородинський 1-21 
  • пров. Олега Ольжича, 1-32
  • пров. Ровенський, 21, 25.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваоблэнерго график відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»

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