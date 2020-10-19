Де й о котрій 20 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
20 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Полтавський, 221-237
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-67
- вул. Марка Вовчка, 1-28.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177
- вул. Залізнична, 19-51
- вул. Чкалова, 140-142
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Космонавтів, 39-76
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Бородинський 1-21
- пров. Олега Ольжича, 1-32
- пров. Ровенський, 21, 25.