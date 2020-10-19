Де й о котрій 20 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

20 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

просп. Полтавський, 221-237

вул. Бориса Чичибабіна, 1-67

вул. Марка Вовчка, 1-28.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: