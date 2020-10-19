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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Зіньківщині палія сінника шукали кінологи

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 185

Чоловіка підозрюють у підпалі 7 тонн сіна

До Зіньківського відділення поліції вночі 16 жовтня звернулася 44-річна жителька колишнього Зіньківського району, яка повідомила про загоряння близько семи тон сіна. За адресою негайно прибули слідчо-оперативна група районного відділу поліції та кінологи. Правоохоронці встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 41-річний мешканець Зіньківського району, – інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: сіно Пожежа
компанія «Інтера Люкс»

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