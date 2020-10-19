Чий Крим? Заарештували АТОвця з Кременчука, який пошкодив конструкцію однієї з партій

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 314

Під відділком поліції у Кременчуці активісти та побратими поспілкувалися з поліцією щодо арешту АТОвця Олександра Оловаренка

























Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці сьогодні, 19 жовтня, під відділком поліції зібралися активісти та побратими АТОвця Олександра Оловаренка, якого вночі арештували за хуліганство. Вчора на вулиці Соборній біля площі Незалежності двоє невідомих намагалися прибрати агітаційну конструкцію однієї з політичних сил.

Версії сторін

На Ютуб-каналі однієї з партій виклали відео щодо цього інциденту, до агітаторів підходили двоє кременчужан, які намагалися прибрати їхню конструкцію. Вони викликали патрульну поліцію, яка оперативно прибула на місце, але не склала протокол, оскільки на місці не було конфлікту. Через деякий час до агітаторів підійшла інша група осіб, яка намагалася пошкодити конструкцію, й зав'язалася сутичка, в якій постраждав один з агітаторів.

Представник «Правого сектору» Олександр Топко розповів, що Оловаренка арештували вночі. Правоохоронці затримали чоловіка в нього вдома та відвезли у Горішні Плавні. Зараз з ним зв'язку немає, й хто його адвокат побратими не знають.

- Коли приїхали до Оловаренка, то нас до нього не пускали. Дружина Оловаренка готувала гроші - 2 купюри по 500 грн, які лежали на тумбочці. Коли поліція поїхала, грошей вже не було, - зауважив Олександр Топко.





За фактом побиття відкрите кримінальне провадження

За фактом ситуації, яка виникла вчора у центрі міста, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Керівник поліції Кременчука Іван Жук повідомив, що конфлікт виник під час розповсюдження однією зі сторін агітаційних матеріалів та завершився фізичним протистоянням між учасниками. Одна людина отримала тілесні ушкодження.

Одного з підозрюваних встановили й затримали. Наразі прокуратура направила проєкт підозри.





Скрін з відео після силової сутички

Так чий Крим?

У спілкуванні з керівником поліції Кременчука Іваном Жуком активісти апелювали, що у центрі міста роздавали агітаційні матеріали, в яких була зображена мапа України без Криму. Це свідчить про порушення Закону України та заклику до сепаратизму (ст. 110 Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Можливо, отримавши листівку з мапою без Криму, АТОвець, який пройшов пекло війни, емоційно зреагував.





Активісти надали фото агітаційного матеріалу, яке роздавали у центрі міста

- Люди роздають газету без Криму. Чому правоохоронці це не бачать? - запитав один з кременчужан.

На що керівник поліції порадив написати заяву до поліції.

Зауважимо, раніше агітаційні матеріали фіксувалися у Територіальній виборчій комісії. Як «Телеграфу» повідомили у кременчуцькому ТВК, зараз їм політичні партії не надають зразки агітаційних матеріалів. Виходить, у місті ніхто не контролює, що роздають кременчужанам в агітаційних матеріалах.