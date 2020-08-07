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Топ новина, Кременчук

Крюківський міст на вихідних перекриють повністю для автівок (додано)

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 2 170 Коментарів: 1

 

Підготовлений проєкт рішення виконкому про перекриття мосту

«Укрзалізниця» надіслала лист виконавчому комітету Кременчуцької міської ради про необхідність перекриття обох смуг руху на Крюківському мосту. Це пов'язано з ремонтом на деформаційних стиках: деякі роботи відомство може виконати лише перекривши міст повністю.

 

Про це розповів на засіданні виконкому 14 серпня мер Кременчука Віталій Малецький. Питання внесуть додатковим до порядку денному та розглянуть сьогодні.

 

Про рішення ми повідомимо.


 

Додано 

«Укрзалізниця» просить перекрити міст із 15 серпня (суботи) - з 23.50 до 17 серпня (понеділка) — до 4.00. Тобто вранці понеділка міст відкриють для проїзду.

 

На мосту розмістять відповідні знаки. У поліції розробили схему об'їзду і готові регулювати рух. 


Керівництво облавтодору запевняє, що дорога через дамбу Світловодська придатна для об'їзду, її підремонтували, передбачаючи ситуацію з перекриттям мосту. 


Проєкт рішення виконкому включений додатково до порядку денного, і виконком його ухвалив, зауважень не виникло. Пішохідна частина мосту  буде відкрита.

 

Віталій Малецький з упевненістю заявив, що повністю міст після ремонту буде відкритий до 1 вересня. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст Укрзалізниця ремонт перекриття руху
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

222
Piton78:
Сьогодні, 15:52

Запам'ятайте цю дату! віталька сказав що міст повністю відкриють 1 вересня! Почекаємо побачимо відкриють чи як завжди!


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