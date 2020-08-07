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Надзвичайні новини

У Полтаві дільничний викрив злодія зі «стажем», який обікрав церкву

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 410 Коментарів: 1

 

Серед білого дня невідомий викрав 40 літрів білої фарби з храму

У Полтаві дільничний офіцер поліції викрив злодія зі «стажем», який обікрав Свято-Пантелеймонівську церкву. Серед білого дня невідомий викрав 40 літрів білої фарби з храму. 


 

Чоловік навіть встиг її продати за безцінь на ринку. Однак вчасно «втрутився» дільничний офіцер Полтавського відділу поліції. Після отримання повідомлення від ключаря церкви поліцейський швидко встановив особу правопорушника, вилучив крадене і повернув до церкви.


 

Як зазначив старший лейтенант Віталій Мушенко, у розкритті злочину ключову роль зіграв досвід поліцейського – проаналізувавши зібрану інформацію, дільничний «вирахував» зловмисника. Ним виявився 40-річний полтавець, який не вперше порушує закон.


 

Колектив Свято-Пантелеймонівської церкви та прихожани, які долучилися до збору коштів для ремонту храму, висловлюють щиру вдячність поліцейському за оперативну допомогу та професіоналізм.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: церква кража Полтава
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

914
Angel737:
Сьогодні, 13:14

Респект Копу.

 


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