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Топ новина, Кременчук

Сьогодні з 10.00 перекривають дорогу через Крюківський міст (розклад руху приміських потягів)

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 15 742 Коментарів: 9

 

Ремонтуватимуть стики

З 29 липня до 1 вересня 2020 року АТ «Українська залізниця» проводитиме ремонт деформаційних стиків на проїжджій частині мостового переходу через Дніпро. У цей період буде обмежено рух транспорту по 1 стороні мосту та організовано регулювання дорожнього руху.


Крюківський міст відкриють 1 вересня, а до того - пустять додаткові потяги


На період ремонтних робіт для перевезення кременчужан Укрзалізницею введено додаткові потяги, які курсуватимуть з Кременчука до Крюкова і у зворотному напрямку. Проїзд у них для пільгових категорій громадян буде безкоштовним.


Транзитний транспорт буде спрямовано в об’їзд крюківського мосту через Білецьківку, Світловодськ, Недогарки, Піщане, в залежності від напрямку. На дорогах будуть встановлені відповідні знаки, а також інформація про те, що необхідність об’їзду, пов'язана із ремонтом мостового переходу. Регулюватимуть рух автотранспорту регулювальники та світлофори.


Розклад руху приміських потягів на час ремонту мостового переходу

 

8
Автор: Альона Душенко
Теги: Крюківський міст перекрытие дороги
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 9

1 729
wolf:
Вчора, 13:19

Шмыгуль уехал можно мост закрывать.


37 2
23
FEЯ:
Вчора, 13:49

Цитата: wolf

Шмыгуль уехал можно мост закрывать.

Так він же все-рівно летів)))


11 3
23
FEЯ:
Вчора, 16:11

Кому нужны ваши доп.поезда с Крюкова в 11.00 и 17.00? ЯКАСЬ ДУРКА! 


41 3
236
Чувааак:
Сьогодні, 09:22

А я блін думав шо з 8 ранку перекриють, полетів


2 1
101
andre2102:
Сьогодні, 09:51

за те деньги что ушли на ремонт, можно было новый МОСТ построить. созрел вопрос: А не надоело деньги в асфальт закапывать???


9 1
2 180
evil:
Сьогодні, 09:53

Цитата: andre2102

за те деньги что ушли на ремонт, можно было новый МОСТ построить. созрел вопрос: А не надоело деньги в асфальт закапывать???

Не закапывать, а осваивать. Не надоело. Стабильный доход.


9 0
23
FEЯ:
Сьогодні, 10:06

Цитата: Чувааак

А я блін думав шо з 8 ранку перекриють, полетів

Сама вийшла з дому на 30хв. раніше!!!)))


0 0
236
Чувааак:
Сьогодні, 10:07

Цитата: andre2102

за те деньги что ушли на ремонт, можно было новый МОСТ построить. созрел вопрос: А не надоело деньги в асфальт закапывать???

новий міст рано чи пізно але почне сипатись, то мож і його не ремонтувати, а складати на третій міст?


2 5
54
Vikulsija:
Сьогодні, 12:08

Судя по тому, как сейчас замечательно через мост ехать, предлагаю пустить троллейбус. Для полноты картины и более острых ощущений, такс сказатьс.


7 0

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