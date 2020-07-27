Бійці з Кременчука в Одесі підкорили ринг з тайського боксу IFMA

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 492

26 липня в Одесі завершився чемпіонат України тайського боксу IFMA. Кременчук представили вихованці Сергія Леоненка з СК «Боєць».





Наші спортсмени завоювали весь комплект нагород:

Олександр Шимків - 1 місце

Ігнат Грінченко - 1 місце

Андрій Кучеренко - 2 місце

Іллі Проскурня - 3 місце