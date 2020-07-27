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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Бійці з Кременчука в Одесі підкорили ринг з тайського боксу IFMA

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 492

 

Вітаємо наших спортсменів

26 липня в Одесі завершився чемпіонат України тайського боксу IFMA. Кременчук представили вихованці Сергія Леоненка з СК «Боєць».


Наші спортсмени завоювали весь комплект нагород:

  • Олександр Шимків - 1 місце
  • Ігнат Грінченко - 1 місце
  • Андрій Кучеренко - 2 місце
  • Іллі Проскурня - 3 місце
- На мою думку, рівень чемпіонату був дуже високим. Наші бійці отримали фізико-технічні навчання. Боротьба була динамічною та вражаючою, перемога була нелегкою, але заслуженою. Робимо висновки: тренуємось, тренуємось і тренуємось знову. Вітаємо наших чемпіонів, - розповів тренер Сергій Леоненко. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: тайський бокс змішані єдиноборства
компанія «Інтера Люкс»

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