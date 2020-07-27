Бійці з Кременчука в Одесі підкорили ринг з тайського боксу IFMA

Вітаємо наших спортсменів
26 липня в Одесі завершився чемпіонат України тайського боксу IFMA. Кременчук представили вихованці Сергія Леоненка з СК «Боєць».
Наші спортсмени завоювали весь комплект нагород:
- Олександр Шимків - 1 місце
- Ігнат Грінченко - 1 місце
- Андрій Кучеренко - 2 місце
- Іллі Проскурня - 3 місце
- На мою думку, рівень чемпіонату був дуже високим. Наші бійці отримали фізико-технічні навчання. Боротьба була динамічною та вражаючою, перемога була нелегкою, але заслуженою. Робимо висновки: тренуємось, тренуємось і тренуємось знову. Вітаємо наших чемпіонів, - розповів тренер Сергій Леоненко.