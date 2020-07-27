Законопроєкт про локалізацію суперечить міжнародним домовленостям України - Шмигаль під час візиту на КВБЗ

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28 липня ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на чолі урядової делегації відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Близько години тривала робоча нарада на КВБЗ.





Нагадаємо, візиту Дениса Шмигаля на КВБЗ передував візит президента Володимира Зеленського у березні. А зовсім недавно – 16 липня завод приймав народних депутатів, співавторів законопроєкту №3739 про локалізацію виробництва. ВР вже ухвалила його в першому читанні. На цей законопроєкт покладає великі надії керівництво вагонзаводу, наголошуючи, що він захистить вітчизняного виробника.









Разом із тим, прем’єр Денис Шмигаль, зазначає, що законопроєкт про локалізацію потребує доопрацювання. Про це він сказав, відповідаючи на запитання «Телеграфа».





- Пане прем’єр. Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про локалізацію. Як ви вважаєте: чи буде він прийнятий в цілому? Чи в тій редакції, у якій він зараз? І чи захистить він вітчизняного виробника?

- Дякую за ваше запитання. Захист і підтримка вітчизняного виробника – пріоритет номер один для уряду і для профільних міністерств. Стосовно законопроєкту, який прийнятий у першому читанні. Там є пункти, які суперечать нашим міжнародним домовленостям. Їх потрібно привести у відповідність, зберігши ось цей принцип захисту внутрішнього українського вироьника. Повторюю: це пріоритет для уряду. Ми будемо цим займатись і будемо робити все, щоб виробник всередині України почував себе впевнено, і мав впевненість у завтрашньому дні.





Прем’єр повідомив про способи захисту вітчизняного виробника, які розглядаються зараз. Так, під час наради на КВБЗ обговорили можливість планування закупівель «Укрзалізниці» на середню та довгострокову перспективу. Завдяки цьому КВБЗ бачитиме перспективи замовлення на наступні роки. Також прем’єр сказав про необхідність просування продукції вітчизняних виробників на експорт.









Довідка





21 липня ВР підтримала в першому читанні законопроєкт №3739. Він передбачає обов'язкову вимогу при здійсненні публічних закупівель продукції машинобудування: не менше 25% локалізації виробництва такої продукції в Україні. Цей неціновий критерій для публічних закупівель пропонується ввести на 10 років. Тобто фактично українські та іноземні машинобудівники опиняються в нерівних умовах: іноземні компанії не зможуть прийти на тендер, навіть якщо їхні пропозиція дешевша. Резонансний законопроєкт, отримав багато критики: від міжнародних та громадських організацій, експертів та навіть державних структур. Зокрема, негативний висновок зробило і головне науково-експертне управління ВР.



