У Кременчуці ВАЗ втаранився у припарковану Kia

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 342 Коментарів: 1

За попередніми даними, керманич ВАЗу був нетверезим

28 липня близько 20.00 на вулиці Європейській сталася ДТП: водій ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та влетів у припаркований автомобіль Kia. Про це проінформувала патрульна поліція Кременчука.





За попередніми даними, керманич ВАЗу був з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці та в закладі охорони здоров’я чоловік відмовився.





На місці дорожньо-транспортної події працювали патрульні. Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду водієм на стан сп’яніння, який керував з ознаками сп’яніння) КУпАП;

ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Загалом протягом ночі з 28 на 29 липня кременчуцькі патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння.