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Надзвичайні новини

У Кременчуці ВАЗ втаранився у припарковану Kia

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 342 Коментарів: 1

 

За попередніми даними, керманич ВАЗу був нетверезим

28 липня близько 20.00 на вулиці Європейській сталася ДТП: водій ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та влетів у припаркований автомобіль Kia. Про це проінформувала патрульна поліція Кременчука.


 

За попередніми даними, керманич ВАЗу був з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці та в закладі охорони здоров’я чоловік відмовився.


На місці дорожньо-транспортної події працювали патрульні. Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за:

  • ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
  • ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду водієм на стан сп’яніння, який керував з ознаками сп’яніння) КУпАП;
  • ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Загалом протягом ночі з 28 на 29 липня кременчуцькі патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП ВАЗ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 10:21

Ну уголовку же не подписал дрищ , можно бухать и таранить


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