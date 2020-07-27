У Кременчуці ВАЗ втаранився у припарковану Kia

28 липня близько 20.00 на вулиці Європейській сталася ДТП: водій ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та влетів у припаркований автомобіль Kia. Про це проінформувала патрульна поліція Кременчука.
За попередніми даними, керманич ВАЗу був з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці та в закладі охорони здоров’я чоловік відмовився.
На місці дорожньо-транспортної події працювали патрульні. Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за:
Загалом протягом ночі з 28 на 29 липня кременчуцькі патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння.