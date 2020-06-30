У льотному коледжі з'являться нові вертольоти та аеродром, - пообіцяв замміністра МВС

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Святкування 60-річчя навчального закладу та відкриття меморіалу «Слави вертольотчикам» у Придніпровському парку співпало з першим випуском курсантів та студентів КЛК у складі Харківського національного університету внутрішніх справ

































































































Фото: Артем Коваленко

1 липня Кременчуцький льотний коледж ХНУВС відзначає своє 60-річчя, воно співпало з першим випуском курсантів та студентів КЛК у складі Харківського національного університету внутрішніх справ.





У цьому навчальному році заклад має 176 випускників. Загалом за історію існування навчального закладу його закінчили більше 70 тисяч людей, які працюють у 80 країнах СНД та дальнього зарубіжжя.





28 цьогорічних випускників виявили бажання продовжити роботу в структурі МВС України, з них 6 курсантів нестимуть службу в Національній гвардії в якості пілотів.





Сьогодні відбулося відкриття нової локації у Придніпровському парку – меморіалу «Слави вертольотчикам». Червону стрічку одночасно перерізали ректор ХНУВС Дмитро Швець та заступник міністра МВС України Сергій Гончаров, тим самим офіційно відкривши новий кременчуцький меморіал, де і пройшла урочиста лінійка для випускників КЛК.





Міський голова Віталій Малецький розкрив таємницю: фінансово допоміг льотному коледжу зробити подарунок кременчужанам та створити дану локацію у Придніпровському парку директор ТОВ «Вест Експрес» Олег Марич.







Нагадуємо, що локація має світитися вночі, тому кременчужани можуть сьогодні ввечері прогулятися до Придніпровського парку, щоб пересвідчитися, так це чи ні





На урочистому заході заступник міністра МВС України Сергій Гончаров повідомив про плани міністерства щодо Кременчуцького льотного коледжу на найближче майбутнє:





- У цьому році ми плануємо почати модернізацію льотного парку коледжу. І це тільки початок, ми будемо розвивати й інші програми, у тому числі безпілотну літальну авіацію, за якою майбутнє. Адже ми повинні рухатися в ногу з часом.





На аеродромі КЛК планують здійснити капітальний ремонт існуючої техніки (гелікоптерів Мі-2), а у 2021 році має надійти й нова техніка.

За інформацією пресслужби КЛК ХНУВС, два нових вертольота вже передали з Польщі, зараз вони в експлуатації у Державної прикордонної служби України. Як тільки льотний коледж пройде сертифікацію, вертольоти прибудуть у Кременчук.





На базі льотного коледжу встановлять тренажер гелікоптеру Airbus H125, він дозволить повністю змоделювати всю льотну обстановку у реальному житті, але це абсолютно безпечно для навчання майбутніх пілотів.





За минулий рік модернізували систему авіазв'язку та навігації на аеродромі у Великій Кохнівці, а наступний етап – найближчим часом у льотного коледжу з'явиться ще один аеродром.





Крім того, заступник міністра заявив, що працівників КЛК чекає покращення – це підвищення заробітної плати:





- Виходячи з того фінансового ресурсу, який є, поступово збільшуємо і будемо продовжувати збільшувати рівень заробітної праці працівників. В першу чергу база цього вузу – це не тільки земля, не тільки техніка, це в першу чергу люди. В першу чергу, ми повинні піклуватися безпосередньо про людей.







Право підняти державний прапор України надали кращим випускникам, які отримали дипломи з відзнакою – Єлизаветі Яцині та Денису Боцману



Біля меморіалу працівники Кременчуцького льотного коледжу отримали грамоти, а випускники – довгоочікувані дипломи.





Після урочистої частини поблизу меморіалу «Слави вертольотчикам» випускники, їхні батьки, викладачі льотного коледжу та пересічні кременчужани перемістилися на набережну, де спостерігали за авіашоу над Дніпром.