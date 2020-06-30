До свого ювілею льотний коледж здивував кременчужан авіашоу над набережною

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1 439 Коментарів: 4

Два гелікоптери пілотували випускники Кременчуцького льотного коледжу, зокрема, за штурвалом вертольоту Мі-2МСБ-1 знаходилася пілотеса Аліна Бабінська, яка у 2015 році закінчила КЛК

1 липня з набережної у Придніпровському парку кременчужани заворожено спостерігали за авіашоу над Дніпром. Такий подарунок зробив містянам Кременчуцький льотний коледж ХНУВС до свого 60-річного ювілею.









Святкування 60-річчя розпочалося з відкриття меморіалу «Слави вертольотчикам» та лінійки студентів і курсантів льотного коледжу, де вони отримали свої дипломи. Після урочистостей кременчужани попрямували на набережну.





Перше, що побачили глядачі, був політ літака ХАЗ-30, який надав для участі у шоу Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової товариства сприяння обороні України.



Далі у небі з'явився гелікоптер Мі-2МСБ-1 кольору хакі — модернізований український вертоліт, зібраний на АТ «Мотор Січ». Він спустився дуже низько над плесом річки і покрасувався перед кременчужанами різними трюками у повітрі.







Апогеєм авіашоу стала поява трьох великих вертольотів Мі8-МТВ від ТОВ вертольотно-тренувального цетру «Українські вертольоти». Три білі красені пролетіли над Дніпром, після чого двоє відокремилися та зникли за горизонтом, а один продовжив перфоманс.



Гелікоптер завис над островом Фантазія, і містяни, затамувавши подих, чекали, що ж буде далі. Екіпаж повітряного судна продемонстрував глядачам десантування людей. Двоє у жовтих шоломах та камуфляжі за допомогою тросів спустилися на землю, після цього гвинтокрил зробив коло у повітрі, розвернувся – і забрав людей назад, на борт.





Цікаво, що два гелікоптери пілотували випускники Кременчуцького льотного коледжу, зокрема, за штурвалом вертольоту Мі-2МСБ-1 знаходилася пілотеса Аліна Бабінська, яка у 2015 році закінчила КЛК.





Якщо ви не мали змоги побачити авіашоу на набережній, ТЪ потурбувався про своїх читачів, ви можете переглянути відео на нашому сайті.



