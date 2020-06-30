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До свого ювілею льотний коледж здивував кременчужан авіашоу над набережною

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1 439 Коментарів: 4

 

Два гелікоптери пілотували випускники Кременчуцького льотного коледжу, зокрема, за штурвалом вертольоту Мі-2МСБ-1 знаходилася пілотеса Аліна Бабінська, яка у 2015 році закінчила КЛК

1 липня з набережної у Придніпровському парку кременчужани заворожено спостерігали за авіашоу над Дніпром. Такий подарунок зробив містянам Кременчуцький льотний коледж ХНУВС до свого 60-річного ювілею.



Святкування 60-річчя розпочалося з відкриття меморіалу «Слави вертольотчикам» та лінійки студентів і курсантів льотного коледжу, де вони отримали свої дипломи. Після урочистостей кременчужани попрямували на набережну.


Перше, що побачили глядачі, був політ літака ХАЗ-30, який надав для участі у шоу Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової товариства сприяння обороні України.


Далі у небі з'явився гелікоптер Мі-2МСБ-1 кольору хакі — модернізований український вертоліт, зібраний на АТ «Мотор Січ». Він спустився дуже низько над плесом річки і покрасувався перед кременчужанами різними трюками у повітрі.



Апогеєм авіашоу стала поява трьох великих вертольотів Мі8-МТВ від ТОВ вертольотно-тренувального цетру «Українські вертольоти». Три білі красені пролетіли над Дніпром, після чого двоє відокремилися та зникли за горизонтом, а один продовжив перфоманс.


Гелікоптер завис над островом Фантазія, і містяни, затамувавши подих, чекали, що ж буде далі. Екіпаж повітряного судна продемонстрував глядачам десантування людей. Двоє у жовтих шоломах та камуфляжі за допомогою тросів спустилися на землю, після цього гвинтокрил зробив коло у повітрі, розвернувся – і забрав людей назад, на борт.


 

Цікаво, що два гелікоптери пілотували випускники Кременчуцького льотного коледжу, зокрема, за штурвалом вертольоту Мі-2МСБ-1 знаходилася пілотеса Аліна Бабінська, яка у 2015 році закінчила КЛК.


Якщо ви не мали змоги побачити авіашоу на набережній, ТЪ потурбувався про своїх читачів, ви можете переглянути відео на нашому сайті.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука Джерело відео: Артём Коваленко, Евгений Васильев
Теги: летный колледж шоу набережная Приднепровский парк вертолет
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

82
КГБ:
Сьогодні, 19:00

да, действительно шоу. аж дух захватывает


5 0
225
euroexpert:
Сьогодні, 19:20

организаторы ле бурже нервно курят


3 1
33
motya:
Сьогодні, 19:53

крутые полёты были когда Соколы пару раз летали.ото моща була..


5 1
886
Angel737:
Сьогодні, 21:27

Выпускникам Лётного колледжа Респект!!!


0 0

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