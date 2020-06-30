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Надзвичайні новини

На Шаламаї рибалка знайшов потопельника

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 1 255

 

Ознак насильницької смерті немає

1 липня рибалка знайшов на березі острова Шаламай тіло невідомого чоловіка, без ознак життя. Про «знахідку» чоловік повідомив поліцію.


На місце події прибули водні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.


Особу померлого встановлюють. Тіло направили на судово-медичну експертизу. 


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 


Причини та обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі районного відділення поліції. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: утопленник Шаламай рыбак
компанія «Інтера Люкс»

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