На Шаламаї рибалка знайшов потопельника

1 липня рибалка знайшов на березі острова Шаламай тіло невідомого чоловіка, без ознак життя. Про «знахідку» чоловік повідомив поліцію.
На місце події прибули водні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.
Особу померлого встановлюють. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі районного відділення поліції.