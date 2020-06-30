На Шаламаї рибалка знайшов потопельника

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1 липня рибалка знайшов на березі острова Шаламай тіло невідомого чоловіка, без ознак життя. Про «знахідку» чоловік повідомив поліцію.





На місце події прибули водні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.





Особу померлого встановлюють. Тіло направили на судово-медичну експертизу.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.





Причини та обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі районного відділення поліції.