Газ для кременчужан подешевшав на 5,7% у червні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 569 Коментарів: 2

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» оприлюднило ціни на газ у червні поточного року. Газ для населення у Кременчуці подешевшав на 5,7% і коштує 2783 грн за 1000 куб м з ПДВ (проти 2948,13 грн у травні). Тобто у червні ціна за 1 куб м газу складає 2,78 грн. Один кубометр газу подешевшав на 17 коп. Це новий ціновий мінімум (попередній був у травні).









Ціна на газ складається з таких показників:

ціни газу НАК «Нафтогаз України» 2142,2800 грн. за 1000 куб м без ПДВ;

плата за послуги ТОВ «Оператор ГТС України» – 124,1600 грн без ПДВ

торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу зі спеціальними обов’язками (за послуги з постачання природного газу), затвердженої Постановою КМУ від 19.10.2018р. № 867 для таких постачальників на рівні 2,5% від ціни закупівлі природного газу, що складає 53,56 грн за 1000 куб м без ПДВ;

ПДВ на ціну газу, загальний тариф на транспортування, торговельну надбавку постачальника в розмірі 20% - 464 грн.





Нагадаємо, у різних операторів у регіонах відпускна ціна на газ відрізняється через те, що різною є плата оператору газотранспортної системи.



Зниження ціни по ТОВ «Кременчукгаз-постачання» відбулося завдяки зменшенню у червні базової ціни на газ як товар від НАК «Нафтогаз України» - на 5,9%.



Наразі ціна на газ є частково регульованою, і відповідно до Постанови про ПСО (покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) ціна залежить від ціни на газ у промисловості та визначається за формулою. Проте з 1 липня Постанова про ПСО втрачає чинність, буде вільний ринок газу, що дасть споживачам можливість вільно обирати постачальника.



Відміна Постанови про ПСО не означає підвищення ціни на газ у липні, навпаки, зберігається тенденція до зниження ціни, зазначає голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко. Втім, ціну на газ як товар на липень НАК «Нафтогаз України» ще не оприлюднив. Лише учора (22.06) оприлюднена ціна на червень.