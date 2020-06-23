Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна38074
Кременчук112
Хворі:
Україна20083
Кременчук1
Одужало:
Україна16956
Кременчук107
Померло:
Україна1035
Кременчук4
Надзвичайні новини

З Крюківського мосту стрибнула дівчина

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 4 241

Її везуть у лікарню

Сьогодні, 23 червня, з Крюківського мосту стрибнула дівчина. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, її везуть у реанімацію лікарні «Кременчуцька».

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Крюківський міст
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх