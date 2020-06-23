З Крюківського мосту стрибнула дівчина

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 4 241

Її везуть у лікарню

Сьогодні, 23 червня, з Крюківського мосту стрибнула дівчина. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, її везуть у реанімацію лікарні «Кременчуцька».