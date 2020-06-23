На перехресті у Кременчуці машина перекинулася на бік (додано, уточнено)

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 3 550 Коментарів: 3

Сьогодні, 23 червня, на перехресті проспекту Свободи та вулиці Льва Толстого сталася ДТП. На фото від патрульної поліції видно, що учасниками автопригоди є дві машини, одна з яких перекинулася на бік.









На місці «швидка» і рятувальники.





Додано:





за інформацією Кременчуцького відділу поліції, на водія вантажівки марки Opel склали протокол за ст. 1254 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Потерпілих у ДТП немає.





Водій Opel Movano під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі Mercedes-Benz, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок автопригоди було пошкоджено автомобіль Chevrolet Aveo, водій якого зупинився на провулку Льва Толстого.





Згодом біля цієї ДТП, на проспекті Свободи, сталася ще одна автопригода без потрепілих через недотримання дистанції.



