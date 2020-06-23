Кременчужанин поцупив ноутбуки в орендаря власної квартири

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 960 Коментарів: 1

Учора, 22 червня, патрульним повідомили про підозрілого чоловіка на вулиці Шевченка. На місці копи встановили, що підозрілою особою виявився 46-річний кременчужанин. Чоловік мав із собою два ноутбуки, походження яких останній пояснити не зміг та придумував різні варіанти. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Згодом стало відомо, що кременчужанин здавав подобово свою квартиру та коли орендар повернувся до тимчасового дому, не знайшов у квартирі гаджетів. Про це повідомив на «102».





Далі з ймовірним крадієм будуть розбиратися слідчі.