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Надзвичайні новини

Кременчужанин поцупив ноутбуки в орендаря власної квартири

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 960 Коментарів: 1

 

Чоловіка затримали з гаджетами на вулиці Шевченка

Учора, 22 червня, патрульним повідомили про підозрілого чоловіка на вулиці Шевченка. На місці копи встановили, що підозрілою особою виявився 46-річний кременчужанин. Чоловік мав із собою два ноутбуки, походження яких останній пояснити не зміг та придумував різні варіанти. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Згодом стало відомо, що кременчужанин здавав подобово свою квартиру та коли орендар повернувся до тимчасового дому, не знайшов у квартирі гаджетів. Про це повідомив на «102».


Далі з ймовірним крадієм будуть розбиратися слідчі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка ноутбук
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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cheh_a:
Сьогодні, 14:05

интересно как будет дело ити ?

украл у себя дома ?


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