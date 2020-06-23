У Кременчуці одну санітарну зону прибрали, а одну – додали

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Це пов'язано з тим, що одна кременчужанка одужала від коронавірусної хвороби та була виписана з лікарні, а інша захворіла

У Кременчуці одну санітарну зону прибрали, а одну – додали. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста сьогодні, 23 червня.





Справа в тому, що станом на 22 червня та пацієнтка, яка певний час перебувала в лікарні з діагнозом «коронавірусна інфекція», одужала, це підтвердили два негативні ПЛР-тести на COVID-19. Жінку виписали з лікарні додому. А тому зняли запроваджені карантинні обмеження в межах санітарної зони №14 (Велика Кохнівка).





Натомість 22 червня (вперше за 12 днів) у Кременчуці зареєстрували новий випадок коронавірусної хвороби. Захворіла жінка 59 років, через що відновили додаткові карантинні обмеження у санітарній зоні №5, межі якої розширено (вул. Родімцева, вул. Вадима Пугачова, вул. Ватутіна, вул. Маяковського, проспект Свободи).





Таким чином станом на 9.00 23 червня у Кременчуці діє одна санітарна зона – №5 (один хворий).