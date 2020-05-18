«Брехня! Не лечат бесплатно ни пневмонию, ни коронавирус, я всё покупал!» – рассказывает кременчужанин

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 8 528 Коментарів: 16

Руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа утверждает, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями лечат бесплатно, лекарства они не покупают. Кременчужанин Сергей заявляет, что это неправда, он большую часть лекарств покупал сам. В подтверждение он предоставил чеки на медпрепараты.







Сергей работает на заводе. Во время карантина он заболел пневмонией и попал в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». У него, как и у других пациентов с пневмонией, брали пробы на коронавирусную инфекцию. То есть лечить его должны были по «бесплатной» схеме, о которой рассказывал руководитель гоорздрава. Но бесплатно его не лечили – жена и брат ежедневно покупали препараты, назначенные врачами.



Сергей так объяснил, почему решил обратиться в «ТелеграфЪ»:





– Я ничего такого не собирался, знаю – все платят, и я платил, а что делать? Но тут прочитал в Фейсбуке, что Середа рассказывает, что всех лечат бесплатно. Та не, пацаны, это брехня, не лечат нас бесплатно, я сам всё покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: всё, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет.





Вот что Сергей рассказал о «бесплатном» лечении:





– Вы лежали в инфекционном отделении больницы «Кременчугской»?

– Да, завотделением Лифанова.

– Вы говорили, что в стационаре только капельницы бесплатно, остальное за деньги. Это правда?

– Да, правда. Со мной коронавирусный больной лежал, он тоже покупал за свои деньги, он мне и адрес аптеки подсказал, где этот Тамифлю 75 можно купить – одна такая аптека в городе, жинка ездила. Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А тамифлю, серрата, всё остальное покупается за деньги.





– Какие препараты вам давали в больнице бесплатно для лечения пневмонии?

– Та какие, приносят список, иди покупай. В выписке вы сами почитайте, что мне давали, там все лекарства, которые жинка покупала. Левофлоксацин давали.

– Вы платили за левофлоксацин?

– Нет, левофлоксацин давали бесплатно, это капельница, ещё глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше всё за мои деньги – серрата платная, пульмобриз платный, тамифлю тоже платное... Азитромицин тоже платный. Таблетки называются азимед, это одно и то же, что азитромицин.



– Тамифлю, пульмобриз, серрату вам назначил врач?

– Конечно врач, чего бы я сам себе такие лекарства назначал? Медсестра принесла список, брат с жинкой покупали. Врач мне говорил: я ничего не могу сделать, всё, что у нас есть, мы вам даем.





Фрагмент выписки с указанием назначений: тамифлю, серрата, пульмобриз и др.



– Вы покупали системы для капельниц?

– Нет, капельницы бесплатно. Врачи ничего от меня не требовали, они говорили: у нас ничего нет. Когда я сказал врачу, что когда сплю, чувствую хрипы, он прописал мне пульмобриз и небулайзер. Потом пришла медсестра и сказал, что в небулайзер нечего капать, нужно тоже купить.



– Сколько бесплатных капельниц в день вам ставили в больнице?

– Один раз в день бутылочку левофлоксацина и одну бутылочку глюкозу, и натрия, и всё. И ещё пробиотик, чтобы живот не расстраивался.



– Остальные препараты вы покупали сами?

– Да, жинка и брат всё покупали.















О бесплатных и платных лекарствах





13 мая на заседании противоэпидемического штаба руководитель горздрава Максим Середа сказал:





– Ми лікуємо пацієнтів безоплатно, поки лікуємо за кошти міського бюджету, навіть, якщо там ще непідтверджений Covid, а лише виставлена підозра. Тобто, якщо там пневмонія чи навіть бронхіт, ГРВІ, в інфекційних відділеннях і для дорослих, і для дітей всі пацієнти лікуються безоплатно. Всі медикаменти, які є у Національному переліку, ми закуповуємо.





Но судя по рассказу Сергея и чекам за медпрепараты, лечение пневмонии с подозрением на коронавирус в инфекционном отделении не бесплатное. По 500 гривен за упаковку тамифлю или серраты – это не бесплатное лечение. Правда, эти дорогостоящие препараты не входят в Национальный перечень, на который ссылается руководитель горздрава. Так ведь Сергею пришлось покупать за свои деньги и препараты, входящие в «Національний перелік основних лікарських засобів».





Ибупрофен включен в Национальный перечень, но Сергей его покупал, вот чек:

















Азитромицин также включен в Национальный перечень, но Сергей покупал Азимед (действующее вещество азитромицин) за собственные деньги, и не раз, вот чек:









Выходит, бесплатно в больнице он получил лишь глюкозу и левофлоксацин. Разве этого достаточно, чтобы называть лечение бесплатным?







Часть ІІ: о пропавших анализах и бесконечном больничном

Сергей рассказал «Телеграфу», как попал в больницу, и как пропал один из его ПЦР анализов.





– Как вы попали в больницу?

– Я пришел с работы 26 апреля, лег спать, проснулся ночью – мне хреново-хреново, позвонил напарнику, говорю: Серый, я не выйду. Потом хуже и хуже, тяжело было дышать, вызвали скорую. Когда жинка звонила в скорую, там поинтересовались, был ли я за границей? А я не был, какая заграница, у меня работа-дом, работа-дом.



– Температура у вас была?

– Нет, температуры не было. Скорая приехала, послушали, хотели сделать кардиограмму, но не смогли – я не мог лежать на спине, мне было больно, не мог дышать. Врач скорой решил отвезти меня в инфекционную.



– Как были одеты сотрудники скорой?

– Они были в спецкостюмах и потребовали, чтобы все, кто здесь находился, надели маски, и на меня тоже надели маску.

– Так вам же трудно было дышать?

– А как по-другому? Безопасность нужно сохранять.



– Врач скорой объяснил, почему вас везут в инфекционное отделение?

– Да, у меня в крови было только 80% кислорода, сильная задышка, очень затрудненное дыхание, а тут коронавирус в городе, поэтому повезли в инфекционную.

– Как были одеты медики в приемном отделении, когда вас привезли?

– Тоже все в спецкостюмах, врач в приемной анализы сделал, послушал и положили в палату. Через 15-20 минут поставили капельницу, левофлоксацин. Спасибо врачам за это, сразу стало легче.



– Сколько дней вы лежали в инфекционном отделении?

– С 26 по 5 мая. У меня пневмония средней тяжести была.







Появляется сосед с коронавирусом

– Сколько человек лежало в вашей палате?

– Палата на двоих, когда меня положили, я там один был, а потом ко мне человека ещё подселили. При выписке я узнал, что у него быстро-тест дал позитивный результат на коронавирус, а у меня был негативный результат. К нему в палату врач зашел и сказал: у вас положительный результат, подтвердился быстрый тест. Этот мужчина тоже за свои деньги лекарства покупал, такие же как у меня – тамифлю 75, серрату.



– Сколько дней вы пролежали в одной палате с этим соседом?

– Его привезли 27-го, и пролежал я с ним до конца лечения, до 5 мая. Он был, как и я, по подозрению на коронавирус.











Неразбериха с тестами – один тест пропал

– Когда вам сделали экспресс-тесты на коронавирус? Когда взяли материал для ПЦР исследований?

– Утром сделали быстро-тест. У меня негативный результат. А другие пробы взяли 27 и 29 числа.



– Вы получили результаты ПЦР исследований?

– Не все. 8 мая мне позвонил врач, сказал, что у меня отрицательный анализ. Я думал, это про анализ за 27 число, а сегодня узнал, что они получили результат за 29 число, а за 27 до сих пор нету анализов! Я и на горячую линию мэра звонил, поднял шум короче.



– Почему вас так волнует результат за 27 апреля?

– Так у меня ж в выписке написано, что я должен находиться на самоизоляции, пока не получу два отрицательных результата анализов. Я тут сижу, ни на работу выйти, ни больничный закрыть нельзя, конечно я хочу получить тот анализ! А что у них там за бардак происходит?! Где результаты?! Вот такая медицина! А тут я читаю в фейсбуке, что в мэрии всем сделали анализы и они уже все получили результаты. А у меня что, погоны не те?! Мои анализы где? А я задаю врачу вопрос: а что вы будете делать, если у меня за 27 число подтвердится коронавирус? Вы что, пол завода будете проверять или замнете для ясности? Я и Малецкому написал, потом мой комментарий удалили, там же всё красиво должно быть.





Вот фрагмент выписки, здесь указано, что пациент должен находиться на самоизоляции до получения двух негативных результатов на Covid 19. И не указано, что делать пациенту, если его анализ потерялся где-то между Кременчугом и Полтавой?





– У вас есть претензии к врачам и лечению?

– Нет, претензий нет, все, что врач выписывал, и всё, что мои родные покупали, всё помогло. Врачам спасибо.

– А какие у вас претензии?

– Так вранье всё это, что Середа говорит про бесплатное лечение. Я и в глаза ему могу сказать – я лекарства покупал, не было там бесплатного лечения.









Что делать дальше?

– Семейный врач вас проверяет?

– Да, он звонит.

– Что вам врач сказал делать дальше?

– Ну мне позвонил врач, я закреплен за 4 поликлиникой, и он сказал, что пришел мой результат за 29 число, а за 27 нет, Я спрашиваю – а как так? И что мне теперь делать? Он говорит, я не могу вас выписать, вы должны пройти повторную флюорографию, и я сижу, что олух, не могу на работу выйти.





P.S. Сергей сообщил, что консилиум врачей решил: если результаты его флюорографии будут нормальными, ему закроют больничный без второго отрицательного результата ПЦР теста за 27 апреля.





Фрагмент выписки, чеки, данные о заболевании опубликованы с согласия заявителя