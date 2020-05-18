У Кременчуці маршрутчиків відсторонили від роботи за порушення карантину

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 2 691 Коментарів: 3

Начальник відділу транспорту Руслан Івашина розповів, що є проблеми з перевезенням людей у вранішні години пік, а також зі сполученням Крюкова з центром міста

У Кременчуці деяких водіїв маршруту №17 відсторонили від роботи за порушення карантину, а автомобілі зняли з курсування. Як стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, світлини маршруток, де нехтують карантинними вимогами, опублікували у кременчуцькій спільноті h.kremenchug.





Начальник відділу транспорту Руслан Івашина звернувся до кременчужан, які повідомили про порушення у маршрутках, і попрохав вказувати номер чи хоча б точний опис машини, де порушували, аби відділу транспорту не потрібно було проводити додаткове розслідування на кожному маршруті, і він одразу міг реагувати на конкретний випадок.





- Нам доводиться інколи дійсно проводити розслідування, виставляти в гаражі машини, і по фотокадрам вивчати, чи та, чи інша машина. Це вже другий раз було, тому, будь ласка, полегшіть нашу роботу, - додав міський голова Віталій Малецький.





Руслан Івашина розповів, що у Кременчуці є проблеми з перевезенням людей у вранішні години пік, черги на зупинках виникають з 7.30 до 8.00. Також є питання зі сполученням Крюкова з центром міста, можливо, у деяких випадках перевізники будуть розпочинати перевезення не з кінцевої зупинки, а з проміжної, щоб забрати людей та довезти до роботи.