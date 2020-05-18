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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці маршрутчиків відсторонили від роботи за порушення карантину

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 2 691 Коментарів: 3

 

Начальник відділу транспорту Руслан Івашина розповів, що є проблеми з перевезенням людей у вранішні години пік, а також зі сполученням Крюкова з центром міста

У Кременчуці деяких водіїв маршруту №17 відсторонили від роботи за порушення карантину, а автомобілі зняли з курсування. Як стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, світлини маршруток, де нехтують карантинними вимогами, опублікували у кременчуцькій спільноті h.kremenchug.


Начальник відділу транспорту Руслан Івашина звернувся до кременчужан, які повідомили про порушення у маршрутках, і попрохав вказувати номер чи хоча б точний опис машини, де порушували, аби відділу транспорту не потрібно було проводити додаткове розслідування на кожному маршруті, і він одразу міг реагувати на конкретний випадок.


- Нам доводиться інколи дійсно проводити розслідування, виставляти в гаражі машини, і по фотокадрам вивчати, чи та, чи інша машина. Це вже другий раз було, тому, будь ласка, полегшіть нашу роботу, - додав міський голова Віталій Малецький.


Руслан Івашина розповів, що у Кременчуці є проблеми з перевезенням людей у вранішні години пік, черги на зупинках виникають з 7.30 до 8.00. Також є питання зі сполученням Крюкова з центром міста, можливо, у деяких випадках перевізники будуть розпочинати перевезення не з кінцевої зупинки, а з проміжної, щоб забрати людей та довезти до роботи.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: транспорт маршрутки карантин час пик

Коментарі: 3

193
vortex:
Сьогодні, 16:23

Интересно, если снять несколько маршруток с маршрута, особенно в час пик, то ситуация улучшится с перевозками?

 

Не с того начинают. Надо проверить сколько из них на маршруте, какие интервалы, если интервалы соблюдаются а люди все не вмещаются (на сидячие места) - искать дополнительные машины на маршруты (в конкурсные условия добавлять, объявлять дополнительные конкурсы и т д). Но это ж работать надо. А поснимать с маршрутов и тем самым сделать в час пик ещё большу проблему - тут мозгов не надо вообще. Что мы в принципе и наблюдаем


32 5
1 258
inattentive:
Сьогодні, 16:29

Убрать маршрутки с маршрутов - ЭТО ГЕНИАЛЬНО . И что ? Довольный народ пришел на работу через 2 часа.


28 5
90
Olexander:
Сьогодні, 20:40

Були б нормальні великі автобуси ,які б ходили за графіком -не було б проблем .А так маємо убиті душогубки,які штурмують пасажири ,камяний вік . 


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