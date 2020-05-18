Кременчужани заявили, що боротимуться із наливайкою: мер Малецький вважає, що без синців не обійдеться

Шалман, за словами мера Малецького, працює у дворі, де він виріс
На проспекті Лесі Українки, 18 працюють дві наливайки, з якими збираються боротися місцеві мешканці. Ситуацію, що склалася на Молодіжному, обговорювали 18 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
- З двору відкрили дві наливайки, без масок, без жодних засобів індивідуального захисту, зранку, з восьмої години, там шалман, - прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький.
Мешканці прилеглих будинків заявили, «якщо влади у цьому місті немає, то ми самі наведемо порядок».
- Я просто у тому дворі виріс. Як вони можуть наводити порядок, я знаю, без синяків не обійдеться і виклику кількох патрульних машин, - сказав міський голова.
Він дав доручення очільниці управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк сьогодні, 18 травня, відпрацювати даний заклад та додав:
- А якщо «Світлана», новий власник, який зараз там, прийде з документами за землю, він взагалі буде обходити всі пороги, тому що йому дуже довго доведеться пояснювати, як він дав дозвіл працювати двом наливайкам.