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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужани заявили, що боротимуться із наливайкою: мер Малецький вважає, що без синців не обійдеться

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 2 247 Коментарів: 6

 

Шалман, за словами мера Малецького, працює у дворі, де він виріс

На проспекті Лесі Українки, 18 працюють дві наливайки, з якими збираються боротися місцеві мешканці. Ситуацію, що склалася на Молодіжному, обговорювали 18 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


- З двору відкрили дві наливайки, без масок, без жодних засобів індивідуального захисту, зранку, з восьмої години, там шалман, - прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький.


Мешканці прилеглих будинків заявили, «якщо влади у цьому місті немає, то ми самі наведемо порядок».


- Я просто у тому дворі виріс. Як вони можуть наводити порядок, я знаю, без синяків не обійдеться і виклику кількох патрульних машин, - сказав міський голова.


Він дав доручення очільниці управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк сьогодні, 18 травня, відпрацювати даний заклад та додав:


- А якщо «Світлана», новий власник, який зараз там, прийде з документами за землю, він взагалі буде обходити всі пороги, тому що йому дуже довго доведеться пояснювати, як він дав дозвіл працювати двом наливайкам.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: карантин наливайка Виталий Малецкий алкоголь Молодежный

Коментарі: 6

163
gansit:
Сьогодні, 17:11

Так Малецкий мер или ?


8 0
157
Grinenko:
Сьогодні, 17:23

Правильно люди делают, с этим наливайками надо боротся!!! 

 


9 0
18
Марина Василенко:
Сьогодні, 17:27

Нужно что бы их закрывали! 


7 0
284
stronzo:
Сьогодні, 17:29

Цитата: gansit

Так Малецкий мер или ?

Гандон он фантастический (теперь это сравнение можно смело применять к мэрам, есть судебная практитка).


18 3
217
Dmytro:
Сьогодні, 18:33

Мож он с наливаек процент имеет, крышует ихlaughing


9 1
3 736
zzzzzz:
Сьогодні, 20:25

а чего удивительного на авроре сбоку АТБ, слева от входа наливайка работает очень давно, хозяин Костецкий ее строил, как думаете кем он работал? та-та-та-тата-та. Почему она не закрыта? 


5 1

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