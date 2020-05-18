На вихідні п'ятеро кременчужан звернулося до поліції через крадіжку двоколісного транспорту

У людей вкрали велосипеди та самокат
17 травня до поліції Кременчука звернулося п'ятеро осіб, в яких украли двоколісний транспорт. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, мова йде про такі крадіжки:
Правоохоронці радять не залишати двоколісний транспорт у під'їздах та ретельно обирати засоби, які можуть вберегти велосипед від крадіжки. Зокрема звертати увагу на замки та товщину тросу. Зокрема тонкий трос можна легко пошкодити «кусачками».
Аби уникнути крадіжки, транспорт варто залишати на охоронюваних стоянках або в місцях, де є камери відеонагляду.