На вихідні п'ятеро кременчужан звернулося до поліції через крадіжку двоколісного транспорту

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 899 Коментарів: 2

17 травня до поліції Кременчука звернулося п'ятеро осіб, в яких украли двоколісний транспорт. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, мова йде про такі крадіжки:

вранці 17 травня з під'їзду на першому поверсі будинку на вулиці Перемоги поцупили дитячий самокат;

у ніч на 17 травня на вулиці Перемоги викрали велосипед марки «Профі»;

у ніч на 17 травня з четвертого поверху під'їзду на пров. Гвардійському зникли два велосипеди марки «Ардіс» та «Берта»;

вранці 17 травня з під'їзду на першому поверсі будинку на вулиці Перемоги поцупили велосипед «Експлоер»;

вранці 17 травня на вулиці Перемоги, на першому поверсі, викрали дитячий велосипед «Формула».

Правоохоронці радять не залишати двоколісний транспорт у під'їздах та ретельно обирати засоби, які можуть вберегти велосипед від крадіжки. Зокрема звертати увагу на замки та товщину тросу. Зокрема тонкий трос можна легко пошкодити «кусачками».





Аби уникнути крадіжки, транспорт варто залишати на охоронюваних стоянках або в місцях, де є камери відеонагляду.