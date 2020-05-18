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Кременчук, Благодійність

30-річна кременчужанка Олена Попович, яка 4 місяці знаходиться в реанімації, потребує коштів на лікування

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2 267

 

Дівчина потребує допомоги у боротьбі за своє життя

29-річна кременчужанка Олена Попович (Тананіка) 4 місяці знаходиться в реанімації. Директор Кременчуцького клінічного шпиталю Микола Литвиненко розповів, що молода жінка перебувала у лікарняному закладі після раптово виниклої хірургічної патології - складна тривала операція, ускладнена зупинкою життєвих функцій. Медичні працівники лікарні впродовж 4-х місяців боролися за її життя.


Потрібна допомога 29-річній кременчужанці Олені Попович, яка 4 місяці знаходиться в реанімації


- За всіма канонами медицини, людина в такому стані потребує паліативної допомоги з метою зменшення страждань і догляду. Саме в такому стані ця жінка прибула до нашого шпиталю. А їй всього 30 років! Але наша команда бачить маленький паросток життя і має великі сподівання на довготривалу, але ефективну реабілітацію. Чомусь більша частина людей переконана, що десь там, за кордоном щось би зробили. Але ми доросли своїм розвитком до великих можливостей. На жаль, наші протоколи лікування не передбачають придбання високовартісних препаратів, які вкрай необхідні вже сьогодні. У нашої пацієнтки немає матері, батько за ці місяці лікування продав все, що міг, - розповів Микола Литвиненко.30-


Першу партію необхідного ,медичні працівники шпиталю придбали за власний кошт, але цього достатньо лише на три дні. Попереду тривалий важкий період для якої потрібна підтримка кременчужан.


Реквізити банківського рахунку батька:

5168 7427 1128 7908 Тананика Микола Миколайович.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность

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