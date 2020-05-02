Потрібна допомога 29-річній кременчужанці Олені Попович, яка 4 місяці знаходиться в реанімації

Сегодня, 14:05 Просмотров: 3 105

29-річна кременчужанка Олена Попович (Тананіка) 4 місяці знаходиться в реанімації лікарні «Кременчуцька».





- Красива, активна, ніжна і добра дівчина. Зараз вона у великій біді. Протягом 6 місяців лікарі не могли поставити точний діагноз. Спочатку це було схоже на звичайне отруєння. Потім шкіра стала жовтою, температура стрибала та був постійний біль. Вона лежана у 4 лікарні, а потім у 1. Кожного разу її кололи, кололи, прописували таблетки і відправляли на чергове кт, мрт, узі й аналізи. На сполох забив лікар приватної лікарні, у якого Олена була на консультації. Її направили у Дніпро. Там із зашифрованим кодом (підозрою на онко печінки, як ми дізналися пізніше) — дали направлення у Київ в інститу онко. Після чергових досліджень рак спростували. - йдеться на сторінці збору коштів Олені.





Олена повернулася до Кременчука де їй зробили операцію.





- Протока між жовчним і печінкою була повністю закрита «каменями» схожими на пластилін. Пробити їх не вдалося. Через 2 дні після операції її виписують і направляють в 10 лікарню міста Києва до лікаря з УЗД для установки зовнішнього дренажу. Але після короткого огляду їй відмовляють в наданні допомоги, аргументуючи тим, що до 2 січня нічого не працює. Направляють на чергове дороге кт (їх було вже кілька) і відправляють додому. Це був фатальний вчинок в її долі. - мовиться далі.









Дорогою додому дівчині стало гірше і її госпіталізували у лікарню «Кременчуцька». Там провели операцію та видалили жовчний, проте сепсис пішов по організму. Наступного дня після операції серце дівчини зупинилося.





- 7 січня о 4.30 серце Олени зупинилося. Її реанімували, але вона впала в кому. Через кілька днів вона відкрила очі, але свідомість не повернулося повністю. Дуже великими зусиллями вдалося перемогти сепсис. Рани після операції затяглися, але є серйозні проблеми з неврології. Для того, щоб їх перемогти Олені потрібна підтримка, дороге лікування і найголовніше — диво, якого ми дуже чекаємо. Попереду у неї тривала реабілітація. На даний момент вона слабенька. Дихає сама, їсть тільки через зонд, не розмовляє. Всі рухові рефлекси відновляться, коли повернеться свідомість, за допомогою реабілітації та масажу. Зараз їй необхідні медикаменти, клінічне харчування, суміші для харчування і ваші молитви. Далі тривала і дуже дорога реабілітація.





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