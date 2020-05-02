Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна11411
Кременчук70
Хворі:
Україна9634
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1498
Кременчук9
Померло:
Україна279
Кременчук1
Надзвичайні новини

Опублікували відео, на якому видно момент перекидання автокрана неподалік Кременчука

Сегодня, 13:33 Просмотров: 226 Комментариев: 1

 

Аварія сталася на трасі біля села Підлужне

Нагадаймо, 30 квітня на трасі біля села Підлужне сталася ДТП - перекинувся автокран. У соцмережі з'явилося відео з відеореєстратора автомобіля, на якому зафіксований момент ДТП.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП

Комментарии: 1

908
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 13:47

У меня у одного никакого видео нет? Кроме фотки


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх