Опублікували відео, на якому видно момент перекидання автокрана неподалік Кременчука

Сегодня, 13:33 Просмотров: 226 Комментариев: 1

Нагадаймо, 30 квітня на трасі біля села Підлужне сталася ДТП - перекинувся автокран. У соцмережі з'явилося відео з відеореєстратора автомобіля, на якому зафіксований момент ДТП.