На выход из карантина! Когда мы вернёмся к нормальной жизни, а когда – они

Сегодня, 13:11 Просмотров: 813 Комментариев: 1

Еще немного: меньше чем через две недели Украина собирается начать выходить из карантина. Страны-европейки уже потихоньку выпускают жителей из дома: в Дании выстроились в очередь к парикмахерам, а в Чехии дают добро своим гражданам на иностранные поездки. В начале июня многие европейцы рассчитывают вернуться к нормальной жизни: как это происходит у них, и что обещают в Украине

Осталось немного потерпеть: выходить из карантина Украина собирается уже с 11 мая - если позволит эпидситуация. Планируют пять этапов.



После 11 мая разрешат гулять в парках и скверах. Правда, не толпами – предлагают дать добро гулять по двое или четверо, если семья с двумя детьми. Дадут разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Затем должны открыться отели и спортзалы, спустя еще десять дней - бары, кинотеатры, торговые центры. В парикмахерские и салоны красоты хотят пускать по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно. Кафе и рестораны откроют, но только в режиме на вынос. А ларьки могут работать, только если клиенты не будут употреблять еду и напитки в этом месте.







Должно возобновиться движение пригородных и междугородних поездов и автобусов. Но в зависимости от поведения вируса. К середине июня, если не будет нового всплеска, снимут все ограничения и откроют вузы и фитнес-центры. А еще полетят и поедут международные рейсы.



Если количество заболевших будет снижаться, сроки выхода из карантина ускорятся. Как это будет – подробнее на инфографике. Сроки зависят от того, насколько активно коронавирус будет гулять по Украине.





Испания: детям можно гулять

Уже с 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. А со 2 мая разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом жителям. С 11 мая начнут «осторожное и поэтапное ослабление карантина». Для каждого региона свой план выхода. Первыми из локдауна планируют выйти Канарские острова, где с короной спокойнее всего. Но туристического сезона не будет: курорты заработают не раньше следующего года.



А в поездах теперь только по персонифицированным билетам, с ФИО и мобильным телефоном: вам позвонят, если у попутчика окажется коронавирус.





Австрия: уже скоро начинает учебу



Австрия одна из первых европейских ласточек на выход. У них заболевших менее сотни за сутки. Послабление в Австрию пришло 14 апреля: тогда открылись небольшие магазинчики, а с 1 мая открывают крупные магазины, народ сможет постричься в парикмахерских и позаниматься на спортивных площадках. Но пока люди по-прежнему не смогут без уважительных причин выходить на улицу: поездка на работу, покупки, оказание помощи нуждающимся в ней людям, спорт.



Уже 4 мая начнется подготовка к экзаменам в школах, само обучение начнется с 15 мая. Тогда же открывают рестораны, музеи, гостиницы. Но сотрудники кафе-баров обязаны носить маски, а количество посетителей будет ограничено. К середине мая могут открыться церкви.









Италия: уже можно без собаки

Италия, больше всех пострадавшая из стран-европеек от вируса, потихоньку выходит из карантина. Уже в следующий понедельник жители смогут гулять не только возле своего дома и даже без собаки.





- Давно пора, - убеждена экс-кременчужанка Татьяна, которая живет на Юге Италии. – Мы на карантине уже с февраля. Сколько можно. Я уже принципиально не включаю новости, потому что достали. Такой поток, что давит на мозг, как китайская пытка. По поводу лечения и короны беспокоиться уже не стоит. Огромное количество переболевших, уже начинают лечить плазмой переболевших людей. Так что пора заканчивать весь этот хаос.



Она говорит, что люди в принципе могут позволить себе сидеть на карантине, потому что получили выплаты от государства.





- Граждан без денег не оставили. С ЕС вытребовали огромное количество денег, сделали выплаты разным категориям граждан. Я подхожу под категорию безработная.



Первое, что снимут при ослаблении карантина - это желтые полицейские ленты. Освободят парки, откроют набережные. Впускать будут, подсчитывая посетителей и бегунов: не больше чем по двое. С 4 мая запускается производство и строительство. Магазины одежды, обувь, музеи откроют 18 мая. А рестораны и кафе откроют к лету. Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ.









Контроль температуры тела при входе на завод Toyota в Оннене, Франция









Чехия: приоткрывает границы

Первой приоткроет границы в ЕС: но только для своих граждан. Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине. Поводом для смягчения карантина стало решение суда, которое признало ранее принятые правительством меры нарушающими законы страны. Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен. С конца апреля открывают магазины, рынки, а вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях. Можно даже сыграть свадьбу, но на ней до десяти человек.



С 7 мая в Чехии разрешат заниматься неконтактными видами спорта (бег, теннис), откроют спортивные площадки. К нормальной жизни с ресторанами, театрами чехи собираются вернуться к 8 июня.









Старшеклассники перед выпускными экзаменами в немецкой гимназии





Одинокие пробежки в Варшаве





Очередь в зоопарк





В Дании открылись парикмахерские









Они уже выходят из карантина

Германия

В Германии уже открываются магазины, а дальше планируют возобновить обучение в школах: к занятиям вернутся с 4 мая. Тогда же откроются парикмахерские. Такой резвый выход из карантина критикуют во Всемирной организации здоровья. С туристическим летним сезоном придется попрощаться: власти считают, что его не будет.





Польша

В Польше 20 апреля заявили о смягчении карантина. Вновь открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.





Швейцария

В Швейцарии власти решили снимать меры в три этапа. Уже открыли магазины хозтоваров, и получили очереди. Разрешили работать салонам красоты, парикмахерским, тату-салонам, ветклиникам. Оплату производят только по картам. Следующий этап послабления - 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки. С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров.





Нидерланды

С 11 мая открывают детские сады, а классы начальных школ разобьют на части. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня. С конца мая школьникам разрешат заниматься разными видами спорта, в основном, бесконтактными.





Норвегия

В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.





Литва

С 27 апреля в Литве открывают парикмахерские, косметические салоны, уличные кафе (но за одним столиком может сидеть только два человека, а столики стоят на расстоянии 2 метра). На спортивных площадках разрешат гольф и теннис. Откроются зоопарки и ботанические сады. Уже разрешили открыть все розничные магазины, хотя локдаун продлен до 11 мая. Разрешены экзамены по вождению, гольф, теннис, посещение парков, зоопарков, ботсадов.





Бельгия

Бельгия начнет выходить из карантина с 4 мая в два этапа. Можно будет выходить на пробежки и заниматься спортом на улице по двое. С 11 мая откроют все магазины. С этого момента будут разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга. Вторая фаза запланирована на 18 мая: откроют музеи и отдельные предприятия сферы услуг, в частности, парикмахерские. И даже дадут добро на небольшие вечеринки. Бары и рестораны заработают не раньше 8 июня.





Великобритания

В Великобритании планируют в мае дать зеленый свет поездам. Основной поток прогнозируют после 18 мая. Пока что выполняется приблизительно 5% регулярных пассажирских перевозок. Салоны красоты пока закрыты: не придумали, как стричь безопасно - без риска заразиться короной.





Хорватия

Уже открыли торговлю, кроме торговых центров. С 4 мая можно будет постричься и навести марафет. С 11-го дадут добро на встречи до десяти человек, откроются торговые центры, детские сады. Рестораны откроют только летние площадки.





Дания

В Дании после карантина впервые открылись парикмахерские. Но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много. У мастеров все расписано дна две-три недели вперед. Похоже, это ждет и нас.





Франция

Пока сидит на карантине. Первыми открываются школы и детские сады: после 11 мая, ВУЗы — не раньше лета. Рестораны, кафе и гостиницы пока будут закрыты. Тренажерные залы и все, где есть близкий контакт — тоже.









Материал был опубликован в еженедельнике «Кременчугский ТелеграфЪ» №18 от 30 апреля 2020 года