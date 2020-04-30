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На трасі неподалік Кременчука перекинувся автокран (додано)

Сегодня, 17:17 Просмотров: 1 752

 

Обставини ДТП встановлює поліція

30 квітня на трасі біля села Підлужне сталася ДТП - перекинувся автокран.


За інформацією патрульної поліції Кременчука, в аварії є потерпілі. На місці працює «швидка», правоохоронці встановлюють обставини.


 


Додано: 


Патрульна поліція повідомила, що водій MAЗ не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та перекинувся на бік на проїзній частині дороги. Водія госпіталізовано, діагноз встановлюється.


На місце викликано СОГ. Патрульні здійснюють регулювання руху.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП

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