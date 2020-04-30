На трасі неподалік Кременчука перекинувся автокран (додано)

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30 квітня на трасі біля села Підлужне сталася ДТП - перекинувся автокран.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, в аварії є потерпілі. На місці працює «швидка», правоохоронці встановлюють обставини.









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Патрульна поліція повідомила, що водій MAЗ не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та перекинувся на бік на проїзній частині дороги. Водія госпіталізовано, діагноз встановлюється.





На місце викликано СОГ. Патрульні здійснюють регулювання руху.