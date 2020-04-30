Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

До інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» поклали ще чотирьох людей

Сегодня, 17:02 Просмотров: 1

Також чотирьох людей, які хворіли пневмонією, виписали з цієї лікарні

До інфекційного відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» за минулу добу ушпиталили чотирьох людей (1 пацієнт надійшов з Глобинського району, який сьогодні помер), у одного з ушпиталених ГРВІ середнього ступеня тяжкості, у трьох - пневмонія.


Також вчора, 29 квітня, з цієї лікарні чотирьох пацієнтів, які лікувалися від пневмонії, виписали на самоізоляцію, вони знаходитимуться вдома під наглядом сімейних лікарів.


Загалом у лікарнях нашого міста знаходиться 44 пацієнта з пневмонією, у чотирьох із них тяжкий перебіг захворювання. У дитячій лікарні лікується 9 дітей з таким діагнозом, вчора одну дитину виписали, а одна з пневмонією надійшла.


У Кременчуці підтвердили чотири нові випадки COVID-19: одна дитина

 

За минулу добу з ГРВІ до лікарів звернулося 11 дорослих та 10 дітей, грипу та первинної пневмонії не реєстрували.


За період карантину у Кременчуці 720 громадян перебували на самоізоляції, станом на 30 квітня їх залишилося 182 (контактних 124), 5 кременчужан - на обсервації у водолікарні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пневмония заболеваемость статистика пациенты самоизоляция

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