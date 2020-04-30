У Кременчуці дозволили роботу ринків, за певних умов...

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Для відновлення роботи потрібно виконати вимоги, які передбачив Кабмін

30 квітня виконком Кременчуцької міськради на виконання постанови КМУ ухвалив зміни до свого попереднього рішення, яким обмежувалася робота ринків. За новим рішенням, аграрні та продовольчі ринки у місті можуть розпочати роботу в разі відповідності пакету вимог, які передбачив Кабмін.









Також для відновлення роботи ринків потрібне погодження Держпродспоживслужби. У Кременчуці 9 агропродовольчих ринків.

Нагадаємо, КМУ дозволив роботу ринків, але передбачив низку вимог, серед яких температурний скринінг та антисептики на входах; дотримання соціальної дистанції, обладнання місць торгівлі захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику).





