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У Кременчуці обмежили користування човновими станціями

Сегодня, 16:03 Просмотров: 677 Комментариев: 3

Кременчужан закликають не користуватися човнами

30 квітня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради затвердили документ щодо пересування човнами по воді. Члени виконкому проголосували за проєкт рішення «Про затвердження розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, міського голови від 30 квітня 2020 року №25». Мова йде про обмеження користування човновими станціями, вихід на акваторію тощо.


Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що домовилися з водною поліцією про патрулювання акваторією в межах Кременчука. Правоохоронці працюватимуть з порушниками на попередження, у випадку виникнення конфлікту застосовуватимуть адміністративні методи впливу.


Мер закликав кременчужан утриматися від користування човнами та не «виходити» на воду.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: лодочная станция

Комментарии: 3

3 451
Дмитрий:
Сегодня, 16:06

Есть у нашего человека
бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет,
Но гадость ближнему сделает…
Н.В.Гоголь.


18 1
447
Lyolya:
Сегодня, 16:11

rageМожно разъяснить, каким боком хоть к лодочным притензии..

Такой же гаражный принцип, что и авто., только на воздухе. Люди выезжая на природу не кантактируют так массово как в любом продукт. маг. по городу и в ресторанах если чтоsmirk


16 1
1 066
hunter:
Сегодня, 16:27

А что же Вы хотели,люди за чистый воздух в парках оплачивают по 17тыс,а тут чистейший воздух и на халяву? smile


4 1

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