У Кременчуці обмежили користування човновими станціями

Сегодня, 16:03 Просмотров: 677 Комментариев: 3

30 квітня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради затвердили документ щодо пересування човнами по воді. Члени виконкому проголосували за проєкт рішення «Про затвердження розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, міського голови від 30 квітня 2020 року №25». Мова йде про обмеження користування човновими станціями, вихід на акваторію тощо.





Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що домовилися з водною поліцією про патрулювання акваторією в межах Кременчука. Правоохоронці працюватимуть з порушниками на попередження, у випадку виникнення конфлікту застосовуватимуть адміністративні методи впливу.





Мер закликав кременчужан утриматися від користування човнами та не «виходити» на воду.