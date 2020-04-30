Ось які «шашличні» місця Кременчука на травневі свята будуть перевіряти правоохоронці

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 332 Комментариев: 5

Вже завтра починаються триденні травневі вихідні. Правоохоронці Кременчука підготувалися до свят та розподілили по місту патрулі, що перевірятимуть зелені зони на наявність «шашличних» компаній.





На засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука 30 квітня обговорили, що акцент робитимуть на місцях біля води, паркових і зелених зонах. Загалом правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчуком. Також до патрулювання планують залучити водних поліцейських та працівників КП «Кременчук Аква-Сервіс».





На цій карті позначені місця, куди «заглянуть» правоохоронці.



