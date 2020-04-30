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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ось які «шашличні» місця Кременчука на травневі свята будуть перевіряти правоохоронці

Сегодня, 15:31 Просмотров: 1 332 Комментариев: 5

Перевірятимуть дотримання карантинних правил піші патрулі та поліцейські на велосипедах

Вже завтра починаються триденні травневі вихідні. Правоохоронці Кременчука підготувалися до свят та розподілили по місту патрулі, що перевірятимуть зелені зони на наявність «шашличних» компаній.


На засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука 30 квітня обговорили, що акцент робитимуть на місцях біля води, паркових і зелених зонах. Загалом правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчуком. Також до патрулювання планують залучити водних поліцейських та працівників КП «Кременчук Аква-Сервіс».


На цій карті позначені місця, куди «заглянуть» правоохоронці.


 

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вихідні карантин

Комментарии: 5

790
AMD:
Сегодня, 15:42

А будет видео, как ВП-1 будет прыгать по островам ?


5 3
3 253
Daniel Mroz:
Сегодня, 15:56

От знайшли поліцаї собі заняття. А на те що % розкриття тих самих крадіжок  нижче плінтуса плювати їм. Розвелося дармоїдів


9 3
53
expert:
Сегодня, 16:00

Нужно перенимать Европейский опыт.... "Шведське місто Лунд розпорядилося розкидати гній у парках, щоб уникнути масових зібрань з нагоди весняного фестивалю і ризиків поширення коронавірусу."  Нашему мэру идея должна понравиться....


3 2
1 511
solod:
Сегодня, 16:17

Тяжело на остров с велосипедом переплывать будет


2 2
641
pro:
Сегодня, 16:50

Цитата: expert
Нужно перенимать Европейский опыт...

К сожалению поздно, за 1 день они не решат такое "глобальное дело"!

 


0 0

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