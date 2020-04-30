Ось які «шашличні» місця Кременчука на травневі свята будуть перевіряти правоохоронці

Перевірятимуть дотримання карантинних правил піші патрулі та поліцейські на велосипедах
Вже завтра починаються триденні травневі вихідні. Правоохоронці Кременчука підготувалися до свят та розподілили по місту патрулі, що перевірятимуть зелені зони на наявність «шашличних» компаній.
На засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука 30 квітня обговорили, що акцент робитимуть на місцях біля води, паркових і зелених зонах. Загалом правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчуком. Також до патрулювання планують залучити водних поліцейських та працівників КП «Кременчук Аква-Сервіс».
На цій карті позначені місця, куди «заглянуть» правоохоронці.