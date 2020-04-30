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ПЛР-лабораторія у Кременчуці може запрацювати вже після травневих свят, - мерія

Сегодня, 15:05 Просмотров: 716 Комментариев: 8

 

Це покращить ситуацію у регіоні в цілому, бо Полтавський лабораторний центр не встигає обробляти аналізи, які отримує

ПЛР-лабораторія у Кременчуці може запрацювати вже після травневих свят. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Полтавському лабораторному центру не вистачає потужностей, тому він не встигає обробляти усі ПЛР-тести, які отримує. Зараз там аналізи розділені на кілька груп, перш за все перевіряють людей з підозрою: тих, хто хворіє пневмонією, та контактних осіб.


За даними голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, лабораторний центр за добу робить понад 180 ПЛР-досліджень, а починав він з 24 тестувань. Зараз працюють над тим, щоб кількість діагностувань зросла до 220. Співробітники працюють цілодобово та без вихідних.


Тож відкриття лабораторії у Кременчуці покращить ситуацію не лише у нашому місті, а у регіоні в цілому, адже вона зможе брати зразки на аналіз по всьому госпітальному округу.


У кременчуцькій лабораторії вже зробили поточний ремонт, але потрібно зробити ще капітальний, щоб це була повноцінна лабораторія, яка зможе працювати роками та обслуговувати весь госпітальний округ.


До МОЗ 30 квітня подали документи на ліцензування (зазвичай це займає близько двох тижнів), але Віталій Малецький сподівається, що вже після травневих свят у Кременчуці почнуть робити перші пробні аналізи.


Протягом останньої доби у нашому місті перевірили експрес-тестами 10 людей (один виявився позитивним), на ПЛР-діагностику надіслали 40 зразків біологічного матеріалу (всього відправили 688 зразків, 331 вже отримали, ще чекаємо на 357 результатів аналізів).

 

Як «ТелеграфЪ» повідомляв раніше, у нашому місті станом на 30 квітня виявили ще 4 випадки коронавірусу.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ztv.zp.ua
Теги: ПЦР лаборатория анализы экспресс-тесты

Комментарии: 8

1 066
hunter:
Сегодня, 15:20

И мед персонал уже набрали?


9 1
3 451
Дмитрий:
Сегодня, 15:27

Цитата: hunter

И мед персонал уже набрали?

у нас есть незаменимьій голова - всему голова

он справится

 

зробили поточний ремонт, але потрібно зробити ще капітальний

и шоб стенгазету обязательно издавать !

"Прожектор коронавируса"

на такое благое дело пару/тройку млн можно (нужно!) вьіделить


10 2
89
marinochka__30:
Сегодня, 15:37

а что ж в Полтаве не справляются, Синегубов всех нахватал ,теперь ждут понедельно результаты анализов


4 5
132
Grinenko:
Сегодня, 15:43

Очень хорошо, своя лаборатория намного лучше и практичней. Нечего на Полтаву надеятся, теперь у нас есть отличная возможость делать тесты самим, что в свою очередь существенно сокращает время получения результатов.


6 5
1 066
hunter:
Сегодня, 15:51

Цитата: Grinenko

Очень хорошо, своя лаборатория намного лучше и практичней.

Вы это уже проверили?


4 2
3 451
Дмитрий:
Сегодня, 15:52

Цитата: Grinenko

Очень хорошо, своя лаборатория намного лучше и практичней. Нечего на Полтаву надеятся, теперь у нас есть отличная возможость делать тесты самим, что в свою очередь существенно сокращает время получения результатов.

кстати, на ФБ мера такие же самьіе гундосьіе примитивньіе одобрямс-комментарии

только там десятка 2 "личностей" пишет 

одна риторика "мьі, нам, нас, вам"

Телеграф, жди гостей во множественном числе )

 


5 2
1 066
hunter:
Сегодня, 16:00

Цитата: Дмитрий
Цитата: Grinenko

Очень хорошо, своя лаборатория намного лучше и практичней. Нечего на Полтаву надеятся, теперь у нас есть отличная возможость делать тесты самим, что в свою очередь существенно сокращает время получения результатов.

кстати, на ФБ мера такие же самьіе гундосьіе примитивньіе одобрямс-комментарии

только там десятка 2 "личностей" пишет 

одна риторика "мьі, нам, нас, вам"

Телеграф, жди гостей во множественном числе )

 

Там на ФБ только такие и тусят,а остальных банят,не любит мэр не удобных вопросов.


5 1
152
sergey.kovalenko:
Сегодня, 16:37

Наконец-то!!! 


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