ПЛР-лабораторія у Кременчуці може запрацювати вже після травневих свят, - мерія

Сегодня, 15:05 Просмотров: 716 Комментариев: 8

Це покращить ситуацію у регіоні в цілому, бо Полтавський лабораторний центр не встигає обробляти аналізи, які отримує

ПЛР-лабораторія у Кременчуці може запрацювати вже після травневих свят. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Полтавському лабораторному центру не вистачає потужностей, тому він не встигає обробляти усі ПЛР-тести, які отримує. Зараз там аналізи розділені на кілька груп, перш за все перевіряють людей з підозрою: тих, хто хворіє пневмонією, та контактних осіб.





За даними голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, лабораторний центр за добу робить понад 180 ПЛР-досліджень, а починав він з 24 тестувань. Зараз працюють над тим, щоб кількість діагностувань зросла до 220. Співробітники працюють цілодобово та без вихідних.





Тож відкриття лабораторії у Кременчуці покращить ситуацію не лише у нашому місті, а у регіоні в цілому, адже вона зможе брати зразки на аналіз по всьому госпітальному округу.





У кременчуцькій лабораторії вже зробили поточний ремонт, але потрібно зробити ще капітальний, щоб це була повноцінна лабораторія, яка зможе працювати роками та обслуговувати весь госпітальний округ.





До МОЗ 30 квітня подали документи на ліцензування (зазвичай це займає близько двох тижнів), але Віталій Малецький сподівається, що вже після травневих свят у Кременчуці почнуть робити перші пробні аналізи.





Протягом останньої доби у нашому місті перевірили експрес-тестами 10 людей (один виявився позитивним), на ПЛР-діагностику надіслали 40 зразків біологічного матеріалу (всього відправили 688 зразків, 331 вже отримали, ще чекаємо на 357 результатів аналізів).

Як «ТелеграфЪ» повідомляв раніше, у нашому місті станом на 30 квітня виявили ще 4 випадки коронавірусу.