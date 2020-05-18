Вперше за 42 роки Кременчуцький краєзнавчий музей не відзначив професійне свято

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 431 Коментарів: 3

18 травня щороку відзначають своє професійне свято працівники музеїв понад 150 країн світу. Свято з’явилося у 1977 році на черговому засіданні Міжнародної Ради музеїв (International Council of Museums, ICOM). Про це повідомляють у Кременчуцькому краєзнавчому музеї.





Кременчуцький музей вже понад 10 років перебуває на ремонті.









- Ми ще встигли до початку ремонту приєднатися до низки тих музейних закладів, які проводять свою особливу «Ніч у музеї» – можливо, дехто з кременчужан пам’ятає ті незвичні для нашого міста нічні дійства. Та навіть коли розпочалася реконструкція музею й експозиція була демонтована – ми все одно запрошували на урочисті збори колег, художників, друзів-краєзнавців та пошуковців, організовували короткочасні виставки, розповідали про досягнення за рік. Цього року вперше з 1978 року, у нашому музеї не було велелюдного зібрання гостей, що поробиш – карантин. Та працівникам музею Почесний член музею і Почесний президент Всеукраїнського Благодійного фонду «Джерело Дніпра» Володимир Матицин від імені фонду подарував сучасний персональний комп’ютер і філателістичну колекцію: 129 конвертів та 41 поштову листівку, які виготовили на замовлення Кременчуцького відділення Асоціації Філателістів України, - зауважила директор музею Алла Гайшинська.





Також працівники Кременчуцького музею вітають усіх колег-кременчужан із спільним святом: працівників Художньої галереї, Картинної галереї ім. Наталії Юзефович, Музею авіації та космонавтики, народного музею історії ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», музеїв Історії ВАТ «Кредмаш», Історії розвитку ХК «АвтоКрАЗ», Історії Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, музею парку Миру, музеїв навчальних закладів міста та військової історії і всіх, хто любить і цінує музеї.