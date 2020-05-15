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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Через решітку наливали горілку у Кременчуці

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 1 510 Коментарів: 1

  

В місті фіксують низку порушень дотримання карантину

За вчорашній день «антикоронавірусний батальйон» зафіксував низку порушень. Проблеми виникають з трактуванням законодавства. Про це повідомила керівник управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Ми вбачаємо проблему із тим, що по різному трактують законодавство суб'єкти господарювання. Відкрилися бари у яких немає кухонь, лише покупні товари та алкоголь на розлив. Є колізія. Так, дозволено працювати ресторанному бізнесу на виніс, але відповідно до закону 481 - продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання у закладах ресторанного бізнесу та харчування, не мають права продавати алкоголь на розлив навіть у закритих стаканчиках, - зауважила Людмила Жорняк.


Вчора, на жаль, мобільна група не встигла увімкнути телефон та сфотографувати, як на Приходька, 104 продають алкоголь через решітку.


- Через решітку подається одноразовий стаканчик й з пляшки наливається туди горілка, - додала Людмила Жорняк.


Правоохоронці від сьогодні відпрацюють всі такі проблемні місця.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус торгівля алкоголь

Коментарі: 1

1 256
inattentive:
Сьогодні, 15:49

От балбесы.stuck_out_tongue_winking_eye Можно же с брызгалки ...


1 0

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