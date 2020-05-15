Через решітку наливали горілку у Кременчуці

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 1 510 Коментарів: 1

За вчорашній день «антикоронавірусний батальйон» зафіксував низку порушень. Проблеми виникають з трактуванням законодавства. Про це повідомила керівник управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Ми вбачаємо проблему із тим, що по різному трактують законодавство суб'єкти господарювання. Відкрилися бари у яких немає кухонь, лише покупні товари та алкоголь на розлив. Є колізія. Так, дозволено працювати ресторанному бізнесу на виніс, але відповідно до закону 481 - продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання у закладах ресторанного бізнесу та харчування, не мають права продавати алкоголь на розлив навіть у закритих стаканчиках, - зауважила Людмила Жорняк.





Вчора, на жаль, мобільна група не встигла увімкнути телефон та сфотографувати, як на Приходька, 104 продають алкоголь через решітку.





- Через решітку подається одноразовий стаканчик й з пляшки наливається туди горілка, - додала Людмила Жорняк.





Правоохоронці від сьогодні відпрацюють всі такі проблемні місця.