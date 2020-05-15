На проспекті Свободи потрійна ДТП: вдарилися Toyota, Ford та ВАЗ

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Світлини аварії надав учасник спільноти Drive2 Кременчуг
15 травня на проспекті Свободи, поблизу зупинки громадського транспорту «Міський сад», сталася потрійна ДТП: вдарилися Toyota, Ford та ВАЗ.
Світлини аварії надав ТЪ учасник спільноти Drive2 Кременчуг, який став свідком дорожньо-транспортної події.
Нарушителям ПДД не соблюдающим дистанцию, скоростной режим или другие пункты, доходит только через карман. Поэтому, чем сильнее повреждения - тем водятел быстрее станет дисциплинированным. Желательно затоталить корыто, это справедливая плата.