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На проспекті Свободи потрійна ДТП: вдарилися Toyota, Ford та ВАЗ

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 1 487 Коментарів: 1

 

Світлини аварії надав учасник спільноти Drive2 Кременчуг

15 травня на проспекті Свободи, поблизу зупинки громадського транспорту «Міський сад», сталася потрійна ДТП: вдарилися Toyota, Ford та ВАЗ.


Світлини аварії надав ТЪ учасник спільноти Drive2 Кременчуг, який став свідком дорожньо-транспортної події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Drive2 Кременчуг
Теги: ДТП проспект Свободы

Коментарі: 1

275
Volvoвод:
Сьогодні, 13:47

Нарушителям ПДД не соблюдающим дистанцию,  скоростной режим или другие пункты, доходит только через карман. Поэтому, чем сильнее повреждения - тем водятел быстрее станет дисциплинированным. Желательно затоталить корыто, это справедливая плата. 


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