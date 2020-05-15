Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
Підтверджені:
Україна17330
Кременчук102
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зменшується кількість санітарних зон

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 1 170 Коментарів: 2

 

Нагірна частина є найбільшою за кількістю захворівших на коронавірус 

Станом на 9 ранку 15 травня у Кременчуці залишилося 15 санітарних зон. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Проте повернули у список карантинних зон 21 санзону на Раківці, через виявлений випадок захворювання на covid-19.


У нашому місті є 7 санітарних зон де є по й подному захворівшому на covid-19, 4 зони - по 2 хворих, 3 зони по 3 хворих, й нагірна частина міста 6 санзона має 6 хворих на коронавірус. 


Нагадаємо, що вчора зменшили кількість санітарних зон до 17. 


Мінус 12: у Кременчуці зменшується кількість санітарних зон
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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин санітарна зона карантинна зона коронавірус

Коментарі: 2

63
andre2102:
Сьогодні, 15:37

ну конечно же .ведь вице меру (с короновирусом)нужно ведь где то ходить


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X-YZ:
Сьогодні, 16:52

читайте так:
нужный бабос мы уже попилили, деньги сэкономленные на школьных обедах медикам выплатили.

Разрешите откланяться.

 

С ув. Малецкий, Проценко и ко.


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