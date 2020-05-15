У Кременчуці зменшується кількість санітарних зон

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 1 170 Коментарів: 2

Нагірна частина є найбільшою за кількістю захворівших на коронавірус

Станом на 9 ранку 15 травня у Кременчуці залишилося 15 санітарних зон. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Проте повернули у список карантинних зон 21 санзону на Раківці, через виявлений випадок захворювання на covid-19.





У нашому місті є 7 санітарних зон де є по й подному захворівшому на covid-19, 4 зони - по 2 хворих, 3 зони по 3 хворих, й нагірна частина міста 6 санзона має 6 хворих на коронавірус.





Нагадаємо, що вчора зменшили кількість санітарних зон до 17.



