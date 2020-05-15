У Кременчуці зменшується кількість санітарних зон

Станом на 9 ранку 15 травня у Кременчуці залишилося 15 санітарних зон. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Проте повернули у список карантинних зон 21 санзону на Раківці, через виявлений випадок захворювання на covid-19.
У нашому місті є 7 санітарних зон де є по й подному захворівшому на covid-19, 4 зони - по 2 хворих, 3 зони по 3 хворих, й нагірна частина міста 6 санзона має 6 хворих на коронавірус.
Нагадаємо, що вчора зменшили кількість санітарних зон до 17.