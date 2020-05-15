Після ДТП водій не поставив Ford на «ручник»: автівка пунькнула тролейбус (додано)

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1 117 Коментарів: 1

15 травня на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Героїв Крут зіткнулися легковик та тролейбус.





Як повідомляють свідки ДТП, рух у бік центру дещо ускладнений.





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За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, водій Ford повертав ліворуч та не надав переваги в русі авто Volkswagen, яке рухалося у зустрічному напрямку.





Зробивши зупинку після ДТП, кермувальник Ford ненадійно зафіксував стоянкове гальмо автомобіля, що призвело до зіткнення з тролейбусом.





Учасники ДТП не травмувалися, претензій один до одного не мають.