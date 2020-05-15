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Надзвичайні новини

Після ДТП водій не поставив Ford на «ручник»: автівка пунькнула тролейбус (додано)

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1 117 Коментарів: 1

 

Рух у бік центру ускладнений

15 травня на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Героїв Крут зіткнулися легковик та тролейбус. 


Як повідомляють свідки ДТП, рух у бік центру дещо ускладнений.


Додано:


За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, водій Ford повертав ліворуч та не надав переваги в русі авто Volkswagen, яке рухалося у зустрічному напрямку.


Зробивши зупинку після ДТП, кермувальник Ford ненадійно зафіксував стоянкове гальмо автомобіля, що призвело до зіткнення з тролейбусом.


Учасники ДТП не травмувалися, претензій один до одного не мають.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП троллейбус автомобиль

Коментарі: 1

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mullet:
Сьогодні, 15:07

Нет, легковик въехал в другой легковик (который выехал на газон за траликом), а троллейбус хотел проехать и застрял между ними. 


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