Головний коп Кременчука розповів, чи вистачає у місті патрульних

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 126 Коментарів: 3

Сьогодні, 18 травня, на засіданні оперативного штабу у виконкомі Кременчука обговорили тему щодо кількості патрульних. Пролунало питання про те чи правда, що патрульних у місті не вистачає, і вже на зміні працює 16-19 людей?





На це питання відповів керівник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. Він розповів, що вирішив відпускати людей у відпустку певними групами, бо вони вже 50 діб працюють в посиленому варіанті несення служби. За його словами, людей вистачає. Проводиться аналіз щодо того, скільки потрібно місту на даному етапі правоохоронців.





- ...Все в штатному розпорядку. Кількість випадків відповідає кількості патрульних, - додав Борзенко.