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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Головний коп Кременчука розповів, чи вистачає у місті патрульних

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 126 Коментарів: 3

За словами Олександра Борзенка, кількість патрульних відповідає кількості викликів

Сьогодні, 18 травня, на засіданні оперативного штабу у виконкомі Кременчука обговорили тему щодо кількості патрульних. Пролунало питання про те чи правда, що патрульних у місті не вистачає, і вже на зміні працює 16-19 людей?


На це питання відповів керівник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. Він розповів, що вирішив відпускати людей у відпустку певними групами, бо вони вже 50 діб працюють в посиленому варіанті несення служби. За його словами, людей вистачає. Проводиться аналіз щодо того, скільки потрібно місту на даному етапі правоохоронців.


- ...Все в штатному розпорядку. Кількість випадків відповідає кількості патрульних, - додав Борзенко.
5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: патрульная полиция Борзенко карантин

Коментарі: 3

163
gansit:
Сьогодні, 15:26

Видать даже переизбыток,раз патрульная авто и 2 копа  курят на вьезде в город.


12 2
240
Джо:
Сьогодні, 15:29

Цитата: gansit

Видать даже переизбыток,раз патрульная авто и 2 копа  курят на вьезде в город.

или спят)

 


7 3
2 551
ИМХО:
Сьогодні, 19:52

Они марафон побежали... Скоро вернутся.


1 0

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