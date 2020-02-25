Асенізаторний протест у Кременчуці. День другий

Сегодня, 09:30 Просмотров: 1 667 Комментариев: 4

Люди припинили роботу і кажуть, що не вивозитимуть нечистоти, доки з ними не зустрінеться керівництво міста та не запропонує варіант вирішення ситуації





























Фото: Артем Коваленко

Сьогодні зранку асенізатори знову зібралися біля станції перекачування зливових вод СП-17. Люди припинили роботу і кажуть, що не вивозитимуть нечистоти, доки з ними не зустрінеться керівництво міста та не запропонує варіант вирішення ситуації.









Асенізатори кажуть, що вони нічого не знали про проведення конкурсу, що їх не запрошували на засідання робочої групи з розгляду регуляторних актів при виконкомі, але вони не хочуть залишитися без роботи.





Чоловіки стверджують, що досі з ними так ніхто і не зустрічався, крім депутата Піддубної. Щоправда, депутат кременчуцької міськради Денис Терещенко, як вони кажуть, вичіпляє їх по одному та пропонує роботу. Зокрема про це заявили асенізатори Сергій Гапіров та Олександр Барсук.









Вони говорять, що Терещенко пропонував їм роботу, але на яких умовах невідомо, тож вони відповіли, що робота в них вже і так є, і ніяких пропозицій вони не потребують.









Асенізатори дізналися, що КАТП 1628 вже уклало угоду з приватним підприємцем і дивуються, звідки у приватного підприємця асенізаторні машини, оскільки ніхто з них працювати на підприємця не погоджувався.





Між протестуючими шириться інформація, що від завтра водоканал припинить приймати від асенізаторів відходи. Проте поки що від водоканалу інформація не підтверджена.









Асенізатори чекали, що з ними зустрінеться хтось із керівництва міста. Проте до них так ніхто і не приїхав. ТЪ намагався зв'язатися з директором департаменту ЖКГ Іваном Москаликом, але він нині у відпустці, а також із заступником міського голови з питань ЖКГ Валерієм Декусаром, проте наразі посадовець не відповідає.