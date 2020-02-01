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Кременчуцьку легкоатлетку та її тренера - визнали кращими на Полтавщині

Сегодня, 09:03 Просмотров: 548

 

Вітаємо тренера та спортсменку з визнанням

22 лютого у Гребінці завершився чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків. За інформацією КДЮСШ №2, чемпіонат став відбірковим до чемпіонату України серед молодших юнаків з легкої атлетики. 


 


Кременчук представили вихованці КДЮСШ №2. Артем Бібічев впевнено виграв на дистанції 60 метрів з результатом 7.4 і забезпечив собі місце в збірній області.


 


У старших юнаків як завжди була на висоті Ярослава Ялисоветська, яка стала чемпіонкою на 400 м та призеркою на 60 з/б та штовханні ядра. 


 


На змаганнях також відбулося нагородження спортсменів та тренерів в категорії «Юнацький спорт» за результатами 2019 року. Звання «Спортсмен року» впевнено виборола наша Ярослава Ялисоветська. А звання «Тренер року» заслужено виборола Олена Шипова.


- У Ярослави рік вийшов дуже вдалим, вона виграла все, що можна було тільки виграти. Вона потрапила у збірну України та зробила два міжнародних старти. Ось нещодавно ми були на чемпіонаті, тренери на неї дивляться й планують змагання. Цього року головний для нас - старт чемпіонату Європи з легкої атлетики серед спортсменів 2003 р.н.. Наша головна задача - туди потрапити, - розповіла «Телеграфу» тренер Олена Шипова.


 


Нагородження проводили заступники міського голови Цапенко Л.М. та Волошин В.М.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: КДЮСШ №2
Теги: легка атлетика Ярослава Ялисоветська
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