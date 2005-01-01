П'ятьом особам оголосили про підозру в організації масових заворушень у Нових Санжарах

Одному 19-річному хлопцю обрали міру запобіжного заходу
25 лютого підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський, передає відділ комунікації.
Мова йде про масові заворушення у Нових Санжарах 20 лютого. Люди виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю українців та іноземців у санаторії Нацгвардії.
За інформацією «Полтавщини», 19-річному підозрюваному Костянтину обрали міру запобіжного заходу. Його посадили під нічний домашній арешт.