Происшествия

П'ятьом особам оголосили про підозру в організації масових заворушень у Нових Санжарах

Сегодня, 10:01 Просмотров: 749 Комментариев: 3

Одному 19-річному хлопцю обрали міру запобіжного заходу

25 лютого підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський, передає відділ комунікації.


Мова йде про масові заворушення у Нових Санжарах 20 лютого. Люди виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю українців та іноземців у санаторії Нацгвардії. 


За інформацією «Полтавщини», 19-річному підозрюваному Костянтину обрали міру запобіжного заходу. Його посадили під нічний домашній арешт.


Під домашній арешт посадили новосанжарця, якому інкримінують посягання на життя правоохоронця

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Нові Санжари коронавирус домашний арест

Комментарии: 3

4 074
почемучка:
Сегодня, 11:17

Люди виступили проти розміщення евакуйованих
Тут скоріше так - люди піддались впливу массової паніки


-4
1 528
mangust-1:
Сегодня, 12:38

Підозру потрібно оголосити:

-керівнику Полтавської ОДА

-мііністерці МОЗ

-міністру МВС

-премєру

-президенту.

А перед людьми вибачитись,бо якби до них за добу приїхав Комаровський,то санжарці б з квітами автобуси зустрічали.


+2
4 074
почемучка:
Сегодня, 13:43

Цитата: mangust-1
А перед людьми вибачитись,бо якби до них за добу приїхав Комаровський,то санжарці б з квітами автобуси зустрічали.
відкрию таємницю. Тут Комаровського називають запроданцем та іншими негарними словами.

Аналогічно виникає підозра що хтось приїхав за добу шоб санжарці барикади влаштували


-3
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