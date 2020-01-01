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У справі Жеваго суд заарештував 50,3% акцій Полтавського ГЗК

Сегодня, 12:12 Просмотров: 1 038

   
У Ferrexpo заявляють, що оскаржили рішення суду в апеляції

Суд наклав арешт на 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), які належать швейцарській Ferrexpo AG. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на пресслужбу компанії Ferrexpo.


Ferrexpo AG оскаржила рішення суду про арешт акцій та поінформувала, що він не впливає на володіння акціями, але забороняє їх передачу.

Група вважає, що це обмеження є тимчасовим і пов'язане з розслідуванням стосовно екс-гендиректора Ferrexpo Костянтина Жеваго, що стосуються збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит», яким Жеваго володів до 2015 року.


У компанії заявляють, що її діяльність продовжується в звичайному режимі і запевняє, що Ferrexpo AG не мала і не має наміру відчужувати акції.


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Як повідомлялося раніше, Нацбанк України стягує з Костянтина Жеваго, колишнього власника банку «Фінанси та Кредит», 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Жеваго Ferrexpo акции Фінанси та кредит
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