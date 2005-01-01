У Кременчуці двоє неповнолітніх силою відібрали у кременчужанина гаджети та гроші

Сегодня, 12:02 Просмотров: 957

Одному з хлопців вже повідомили про підозру у розбійному нападі, поєднаному із насильством

Ввечері 27 січня у Кременчуці двоє юнаків 17 та 16 років силою відібрали у кременчужанина його ноутбук, телефон, планшет і гроші. Інформація про інцидент з'явилася на сайті Нацполіції Полтавської області.





Після цього 21-річний потерпілий звернувся за допомогою до поліції. Правоохоронці встановили, що до скоєного причетні двоє неповнолітніх містян. Слідчі вилучили речові докази та опитали свідків події.





Першому з хлопців вже повідомили про підозру у розбійному нападі, поєднаному із насильством. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.





За фактом розбою (ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України) розпочали досудове розслідування. Тривають слідчі дії.