Жеваго за рік втратив 400 мільйонів – дані рейтингу Forbes

Статки власника Полтавського ГЗК оцінюються в $1,1 млрд, і тепер він не другий, а п’ятий серед українців у рейтингу багатіїв від Forbes
Екс-нардеп і власник Полтавського ГЗК Костантин Жеваго за рік втратив 400 мільйонів. Зараз він посідає 2042 сходинку у рейтингу видання Forbes, скотившись із 1511 місця у 2019 році. Так, авторитетні експерти оцінюють статки Жеваго в $1,1 млрд (тоді як у 2019 році вони оцінювалися у $1,5 млрд). Серед найбагатших українців Жеваго спустився з 2-ї сходинки (у 2019 р., див. нижче) на 5-у.
Лідер серед найбагатших українців у рейтингу Forbes незмінний – Рінат Ахметов, і його статки за рік зросли на $0,9 млрд. Ігор Коломойський, який контролює «Укртатнафту» - 2131 у рейтингу Forbes, хоча статки з Жеваго приблизно однакові.
Варто відзначити, що всі українці опустилися в рейтингу найбагатших людей, навіть Ахметов, чиї статки зросли. Висновок: у світових магнатів капітал росте швидше.
У рейтингу Forbes, як і торік, фігурують лише 7 українців
|№
|Имя
|Стоимость активов
|
Номер
в списке
Forbes
|1
|Рінат Ахметов
|$6,9 млрд
|289
|2
|Віктор Пінчук
|$1,4 млрд
|1771
|3
|Юрій Косюк
|$1,3 млрд
|1893
|4
|Геннадій Боголюбов
|$1,2 млрд
|1930
|5
|Костянтин Жеваго
|$1,1 млрд
|2042
|6
|Ігор Коломойський
|$1,1 млрд
|2131
|7
|Вадим Новинський
|$1 млрд
|2178
Жеваго, нагадаємо, втратив не лише частину статків, але й статус нардепа. Натомість має проблеми з судами і законом.