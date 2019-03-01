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Жеваго за рік втратив 400 мільйонів – дані рейтингу Forbes

Сегодня, 12:02 Просмотров: 585

 

Статки власника Полтавського ГЗК оцінюються в $1,1 млрд, і тепер він не другий, а п’ятий серед українців у рейтингу багатіїв від Forbes

Екс-нардеп і власник Полтавського ГЗК Костантин Жеваго за рік втратив 400 мільйонів. Зараз він посідає 2042 сходинку у рейтингу видання Forbes, скотившись із 1511 місця у 2019 році. Так, авторитетні експерти оцінюють статки Жеваго в $1,1 млрд (тоді як у 2019 році вони оцінювалися у $1,5 млрд). Серед найбагатших українців Жеваго спустився з 2-ї сходинки (у 2019 р., див. нижче) на 5-у.


Жеваго остался №2 среди украинцев в списке богачей Forbes

 


Лідер серед найбагатших українців у рейтингу Forbes незмінний – Рінат Ахметов, і його статки за рік зросли на $0,9 млрд. Ігор Коломойський, який контролює «Укртатнафту» - 2131 у рейтингу Forbes, хоча статки з Жеваго приблизно однакові.


Варто відзначити, що всі українці опустилися в рейтингу найбагатших людей, навіть Ахметов, чиї статки зросли. Висновок: у світових магнатів капітал росте швидше. 


ТОП-7 найбагатших українців за версією Forbes

У рейтингу Forbes, як і торік, фігурують лише 7 українців


Имя Стоимость активов

Номер

в списке

Forbes
1 Рінат Ахметов $6,9 млрд 289
2 Віктор Пінчук $1,4 млрд 1771
3 Юрій Косюк $1,3 млрд 1893
4 Геннадій Боголюбов $1,2 млрд 1930
5 Костянтин Жеваго $1,1 млрд 2042
6 Ігор Коломойський $1,1 млрд 2131
7 Вадим Новинський $1 млрд 2178


Жеваго, нагадаємо, втратив не лише частину статків, але й статус нардепа. Натомість має проблеми з судами і законом. 


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Жеваго рейтинг Forbes
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