НБУ стягує з Жеваго 1,54 млрд грн в рахунок боргу банку «Фінанси та кредит»

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Йдеться про суми, які надавалися банку за наданими кредитами рефінансування – рішення суду про стягнення боргів набуло чинності

Нацбанк України стягує з Костянтина Жеваго, колишнього власника банку «Фінанси та Кредит», 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування. Про це повідомляє пресслужба НБУ на офіційному сайті.





Як сказано у повідомленні, набуло чинності рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року. Цим рішенням суд задовольнив позов НБУ про стягнення суми боргу. 26 грудня НБУ отримав виконавчі листи і домагається примусового виконання рішення суду через Державну виконавчу службу.





«Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди», – зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.





Костянтин Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки.

Інформація про перебіг судових справ, у яких задіяний НБУ, у тому числі щодо погашення заборгованості банку «Фінанси та Кредит» є за цим посиланням .





Довідка НБУ

У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку «Фінанси та Кредит», уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.





Поручитель свої зобов’язання не виконав. У грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Судовий процес тривав майже 3,5 роки. В НБУ зазначають, що опонент затягував процес.





1 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, а у зустрічному позові Костянтина Жеваго про визнання недійсним договору поруки – відмовив.