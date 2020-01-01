На Полтавщині вітчима підозрюють у розбещенні 4-річної дівчинки

Сегодня, 13:03 Просмотров: 646

Чоловік все заперечує, каже, що батько дівчинки хоче йому помститися

На Полтавщині вітчима підозрюють у розбещенні 4-річної дівчинки. Сюжет про це вийшов у програмі «Свідок» на каналі НТН 30 січня.









Нині дитина перебуває в родині біологічного батька, де начебто сама й розповіла пікантні деталі. Вітчим усе заперечує, називає наклепом, тим паче суд постановив повернути дитину матері та йому.





Адвокат Тетяна Лучко запевняє, що жодних доказів вини Андрія немає, зате результати поліграфа вказують, що він дитину не розбещував; дівчинка у спілкуванні з суддею та психологом не розповіла нічого, що вказувало б на вину чоловіка; обстеження лікарів показало, що зґвалтування не було.





Поки у правоохоронців з доказів лише слова батька та його родичів, нині чекають на результати експертизи психологічного стану дитини.





Мати Світлана вважає, що колишній чоловік Олексій влаштував все, щоб не платити аліменти і, нібито заборгував уже 15 тисяч.