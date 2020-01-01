5 нагород чемпіонату області завоювали кременчуцькі борці

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У Лубнах, 29 січня, відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед юнаків 2005-2006 років народження. Кременчук представили вихованці С. Бузька школи-інтернату ім. І.Піддубного.





Юним спортсменам вдалося зібрати весь комплект нагород, а саме: