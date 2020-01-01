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5 нагород чемпіонату області завоювали кременчуцькі борці

Сегодня, 13:32 Просмотров: 240

 

Вітаємо наших спортсменів

У Лубнах, 29 січня, відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед юнаків 2005-2006 років народження. Кременчук представили вихованці С. Бузька школи-інтернату ім. І.Піддубного. 


Юним спортсменам вдалося зібрати весь комплект нагород, а саме:

  • І місце - Іваніна О., Різниченко Б.
  • ІІ місце - Самсоненко В., Ричков Т.
  • ІІІ місце - Сапун В.
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Автор: Альона Душенко Источник фото: Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного
Теги: греко-римська боротьба
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