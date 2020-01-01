5 нагород чемпіонату області завоювали кременчуцькі борці
Сегодня, 13:32
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Вітаємо наших спортсменів
У Лубнах, 29 січня, відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби серед юнаків 2005-2006 років народження. Кременчук представили вихованці С. Бузька школи-інтернату ім. І.Піддубного.
Юним спортсменам вдалося зібрати весь комплект нагород, а саме:
- І місце - Іваніна О., Різниченко Б.
- ІІ місце - Самсоненко В., Ричков Т.
- ІІІ місце - Сапун В.
Автор: Альона Душенко
Источник фото: Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного